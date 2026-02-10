Vie, in Goldonetta un viaggio vocale dalla Francia all’Italia

Federico Longhi, baritono; Maria Cristina Pantaleoni, pianoforte

Il programma di mercoledì 11 febbraio ore 21.00 sarà incentrato sull’Aria da Camera, dalla Chanson francese alla Romanza italiana. La serata si svolgerà con la consueta ed apprezzata formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale

Un brillante e coinvolgente viaggio musicale dalla Francia all’Italia: è “Vie”, il nuovo appuntamento per la rassegna “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, in programma mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 in Goldonetta, che avrà protagonisti un artista affermato a livello internazionale quale il baritono Federico Longhi ed una pianista versatile che spazia dal repertorio solistico a quello cameristico come Maria Cristina Pantaleoni. Il programma sarà incentrato sull’Aria da Camera, dalla Chanson francese alla Romanza italiana: diverse declinazioni del cantare sentimenti con una semplicità che esalterà il sapore raffinato del raccontare in salotto, tra amici. “Fin dalla primissima edizione di questa rassegna – afferma il M° Carlo Palese che ne firma il progetto artistico – abbiamo caratterizzato la nostra proposta in funzione di un rapporto quanto mai dialettico e coinvolgente tra lo spazio teatrale che ci accoglieva, gli artisti ed il pubblico; a ben vedere, gli elementi stessi di quei “salotti” che tanta importanza hanno avuto nello sviluppo ed affermazione della musica da camera nel XIX secolo e che ritroviamo idealmente nella proposta di questa serata, che permetterà di ascoltare brani assolutamente popolari come quelli di Francesco Paolo Tosti a pagine di grande raffinatezza di autori quali Debussy, Gounod, Faré ad altre dal più raro ascolto». La serata sarà aperta da A Chloris del compositore, pianista e direttore d’orchestra venezuelano naturalizzato francese Reynaldo Hahn, a cui seguiranno i brani di altri autori transalpini famosi quali Charles Gounod (Le Vallon e Où voulez – vous aller?), Claude Debussy (Romance e Beau soir) e Gabriel Fauré (Automne); dopo il brillante Sombrero di Cécile Chaminade, sarà la volta delle celebri liriche del tenore e compositore Francesco Paolo Tosti (Ideale, Malìa, Ultima canzone, A’ Vucchella, Tristezza, Chanson de l’adieu, Chitarrata), che lo stesso Giuseppe Verdi considerava uno dei migliori insegnanti di canto del suo tempo e a cui si devono oltre quattrocento romanze per canto e pianoforte, tra cui classici della canzone napoletana, i cui testi vennero scritti da autori come Gabriele D’Annunzio e Antonio Fogazzaro e che vantano interpretazioni da parte dei più grandi interpreti lirici fino ai giorni nostri.

Per l’artista valdostano Federico Longhi si tratta di un ritorno a Livorno, dopo il successo in Falstaff nella scorsa stagione del Goldoni nel ruolo del protagonista del titolo; vincitore di numerosi concorsi, Longhi dal 1995 ha iniziato una brillante carriera che lo ha visto protagonista in produzioni liriche a fianco di grandi personalità del Teatro lirico e diretto da Maestri di grande fama quali Riccardo Muti e Daniel Oren, in importanti teatri in Italia ed all’estero. È stato ospite in qualità di solista in Teatri quali l’Arena di Verona, il Festival Pucciniano di Torre del Lago con il quale ha portato Madama Butterfly in Giappone per il Centenario dell’opera, poi al San Carlo di Napoli, Comunale di Bologna, Massimo di Palermo, Regio di Parma, Regio di Torino, Verdi di Trieste, Carlo Felice di Genova e molti altri. Al Goldoni è stato applaudito nel ruolo del titolo in Falstaff nel corso della passata stagione lirica. Tiene numerosi concerti anche in formazione cameristica, con repertorio di musica da camera francese ed affronta il Tango con concerti in Italia, Spagna, Stati Uniti d’America, Costarica, Brasile, Argentina, Giappone e in Europa. Maria Cristina Pantaleoni, vincitrice di numeri concorsi nazionali ed internazionali, tiene concerti in qualità di solista con molte orchestre nazionali, quali la Camerata Mozart di Roma, l’Orchestra Filarmonica di Piacenza e l’Orchestra Sinfonica di Aosta, registrando per la Rai e per la Televisione Nazionale spagnola. La serata si svolgerà con la consueta ed apprezzata formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

