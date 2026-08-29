Torna la Granfondo Città di Livorno

La manifestazione organizzata dal G.S. Carli Salviano è in programma il 6 settembre, partirà dall’Accademia Navale e arriverà al Parco di Levante. Tre i percorsi tra le colline livornesi e pisane, con la novità del Trofeo Herring

Ritorna domenica 6 settembre l’appuntamento con la Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017. Organizzata dal G.S. Carli Salviano ASD con il patrocinio del Comune di Livorno, la manifestazione unisce la passione per le due ruote al valore del ricordo. Due le novità per l’edizione 2026: la partenza dall’Accademia Navale di Livorno, e il Trofeo Herring dedicato agli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine. Come detto, quest’anno la manifestazione prenderà il via alle 8.15 dall’Accademia Navale, mentre il ritrovo, l’arrivo e tutti i servizi della manifestazione saranno ospitati al Parco di Levante, di fronte a Decathlon. Qui saranno disponibili pasta party, docce e tutti i servizi logistici dedicati ai partecipanti. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, attraverserà le splendide colline livornesi e pisane proponendo tre percorsi adatti a ogni tipologia di ciclista: Cicloturistico di 45,7 km, Medio Fondo di 76,7 km e Gran Fondo di 129 km. Informazioni dettagliate su https://www.granfondodilivorno.it/.

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