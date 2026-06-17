Protetto: Tuffo Pulito – Anima Blu, agli Scogli Piatti una giornata per ripulire mare e fondali
"Più saremo, più forte sarà il messaggio". L'iniziativa, promossa dal biologo Jacopo Querci e dall'ammiraglio Giordano Cottini, coinvolge Comune, CIBM, Blu Next Livorno e numerose associazioni del territorio. Appuntamento il 20 giugno alle 8.30 agli Scogli Piatti del Boccale
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