"Più saremo, più forte sarà il messaggio". L'iniziativa, promossa dal biologo Jacopo Querci e dall'ammiraglio Giordano Cottini, coinvolge Comune, CIBM, Blu Next Livorno e numerose associazioni del territorio. Appuntamento il 20 giugno alle 8.30 agli Scogli Piatti del Boccale