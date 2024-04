Us Livorno – Trestina 2-1. Vittoria amaranto nell’ultima al Picchi

Di Frati (nel primo tempo) e Marinari (nella ripresa) i timbri che regalano i tre punti agli amaranto nell'ultima uscita all'Ardenza. Inutile il momentaneo 1-1 di Di Nolfo. Bene gli autori dei gol vittoria, stecca Rossetti, brilla Nardi

di Lorenzo Evola

Tre punti che valgono i playoff. Gli amaranto chiudono il proprio campionato casalingo con una vittoria firmata Frati (nel primo tempo) e Marinari che rendono vano il momentaneo pareggio ospite di Di Nolfo nella ripresa. Gli uomini di Pascali – più convincenti rispetto alle ultime deprimenti uscite – in virtù dei risultati delle concorrenti, accedono ufficialmente alla post season con un turno di anticipo.

In avvio di match sono gli amaranto i primi a farsi vedere minacciosamente negli ultimi venti metri. Dopo cinque minuti Frati avrebbe già sui piedi la palla del vantaggio ma – su sponda di Rossetti – il numero 18 spara fuori a Pollini battuto. Alla seconda chance però l’attaccante labronico non sbaglia e porta avanti i suoi con un sinistro da fuori area che, complice un’evidente papera di Pollini, si insacca in porta. Il gol carica gli uomini di Pascali ma nella seconda metà di prima frazione sono gli ospiti a rendersi pericolosi prima con un quasi autogol di Camara e poi con una rasoiata di Conti che fa la barba al palo di Albieri. Al tramonto del primo tempo ci provano Tanasa e Ronchi da una parte (bravo Pollini in entrambi i casi) e Farneti dall’altra, ma il risultato non si sblocca.

Nella ripresa gli umbri alzano il proprio baricentro e trovano il pareggio intorno all’ora di gioco con Di Nolfo, bravo a sfuggire a Curcio e a freddare Albieri con un sinistro a fin di palo da pochi passi. Non passano neanche due minuti però che Luci e compagni trovano il pareggio. Nardi guadagna una punizione dalla trequarti e tocca con malizia per Marinari, il quale non ci pensa due volte a scaricare un destro preciso dal limite dell’area che non lascia scampo a Pollini. Gli amaranto avrebbero anche l’occasione per siglare il tris con Camara che però calcia clamorosamente a lato da pochi metri. Il Trestina crede fino alla fine nel pareggio ma il risultato non cambia prima del triplice fischio. Adesso l’ultimo match in casa dell’Orvietana per decretare la posizione finale in ottica playoff. Nel frattempo la Pianese si aggiudica la vittoria del campionato e salpa sulla nave diretta verso la Serie C. Con grande rammarico del club di patron Esciua, che poteva e, certamente, doveva recitare un ruolo di tutt’altro spessore in un girone a dir poco alla portata.

Le pagelle:

Albieri 6: Risponde presente in quelle poche volte che il Trestina conclude dalle sue parti.

Camara 5.5: Semina il panico quando affonda, il problema è che lo fa troppo poco nell’arco dei 90’. Fallisce tra l’altro una ghiottissima chance a pochi passi dalla porta su servizio di Curcio.

Brenna 6: Contiene tutto sommato bene la verve di Tascini, sempre costretto a ricevere spalle alla porta.

Ronchi 6: Come sopra.

Curcio 6: Si propone spesso e volentieri dalla metà campo su e serve un cioccolatino per Camara che spreca. Male in occasione del pareggio di Di Nolfo, il quale gli scappa via con troppa facilità (dal 68’ Carcani sv).

Tanasa 6: Sfiora il gol allo scadere della prima frazione, per il resto non si nota granchè in entrambe le fasi. Sufficiente (dal 46’ Bellini 6.5: Il suo ingresso porta vivacità in casa amaranto. Ci prova anche da fuori ma Pollini risponde presente).

Luci 6: Nel giorno delle 400 presenze in maglia Livorno appare poco lucido in avvio quando perde qualche pallone non da lui, si riprende via via tra un intervento e l’altro in mediana.

Nardi 6.5: Intelligente nel tocco rapido per Marinari che finalizza nel migliore dei modi. Partecipa a tutte le azioni più pericolose degli amaranto, corre come un indemoniato fino al triplice fischio. Bella prova.

Frati 6.5: Sblocca il match con il suo solito sinistro (complice anche la papera di Pollini). Molto attivo nei primi 45’, nella ripresa cala con il passare dei minuti ma fa in tempo a sfiorare la doppietta su punizione prima del cambio (dal 80’ Cori sv)

Marinari 7: Tra i più attivi nel primo tempo, sembra scomparire un po’ dai radar nella seconda frazione ma trova la gioia personale allo scoccare dell’ora di gioco con un destro imparabile per Pollini (dal 73’ Pavlenko sv)

Rossetti 5.5: Un paio di buone sponde per Frati e poco altro nell’ora di gioco in cui è in campo. Non ha molte occasioni per far male ma non fa niente per crearsele (dal 65’ Giordani 5.5: Non un grande ingresso il suo. Spreca una buona occasione e si dimostra troppo impreciso al momento del dunque)

Pascali 6: Si congeda ai suoi tifosi con una vittoria che certifica un posto nei playoff. Per il resto la squadra palesa le solite difficoltà anche se quanto meno dimostra un po’ più di carattere rispetto a qualche settimana fa.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Brenna, Curcio (dal 68′ Carcani); Tanasa (dal 46′ Bellini), Luci, Nardi; Frati (dal 80′ Cori); Marinari (dal 73′ Pavlenko), Rossetti (dal 65′ Giordani).

Trestina (4-3-3): Pollini; Omohonria, Contucci, Bucci, Marietti; Menghi, Conti, Farneti; Di Nolfo, Tascini, Belli.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto battono il Trestina grazie ai centri di Frati e Marinari, inutile il momentaneo pareggio di Di Nolfo 90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' Ultimi scampoli di gara, Trestina alla ricerca del pareggio, si chiudono con ordine gli amaranto 81' Giallo per Luci 80' Spazio anche per Cori al posto di Frati 74' Destro da fuori area di Bellini, devia in angolo Pollini 73' Dentro anche Pavlenko per Marinari 69' Destro di Giordani, palla in curva 68' Dentro Curcio per Carcani 66' Dentro Giordani per Rossetti 63' Tiro cross di Curcio, Camara non trova la porta da pochi passi 59' GOL DEL LIVORNO! Nardi guadagna una punizione dalla trequarti e tocca subito per Marinari che scarica un destro imparabile per Pollini. Amaranto di nuovo in vantaggio 57' GOL DEL TRESTINA! Tascini apparecchia per Di Nolfo, freddo nel trafiggere Albieri con il mancino da pochi passi 50' Destro da fuori di Nardi, si rifugia in corner Pollini 48' Frati prova a servire Rossetti, palla troppo lunga 46' Dentro Bellini per Tanasa Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al sigillo di Frati che beffa Pollini dalla distanza 44' Destro di Farneti dal limite, risponde presente Albieri 42' Amaranto vicini al raddoppio prima con Frati e poi con Ronchi, bravo Pollini in entrambe le occasioni 40' Missile dalla distanza di Conti, la conclusione sfiora il palo di Albieri 38' Camara rischia l’autogol con il rinvio in mezzo all’area, palla in corner 36' Di Nolfo tenta un break ma il suo sinistro è scarico, facile presa per Albieri 34' Fallo di Frati, punizione per il Trestina 28' Tascini ci prova da ottima posizione, respinge Albieri ma il guardalinee segnala l’offside 24' GOL DEL LIVORNO! Frati riceve sulla trequarti e scarica un sinistro che beffa Pollini, a dir poco rivedibile nell’occasione 18' Atterrato Curcio, punizione per gli amaranto 14' Marinari ci prova da fuori, una telefonata per Pollini 10' Di Nolfo recupera su Luci e si invola verso la porta, Camara si rifugia in corner 5' Frati ci prova da dentro l’area, il suo sinistro sfiora il palo di Pollini 3' Marinari prova l’affondo, si salva la retroguardia ospite L’arbitro fischia l’inizio!

