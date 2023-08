Weiss, ricerche in corso con cane molecolare e drone

Weiss in una foto gentilmente inviataci dalla proprietaria

Sono trascorsi 4 giorni da quando Weiss, il pitbull bianco e arancio, è scomparso. La proprietaria Isabella lo sta cercando e con lei tanti livornesi che stanno dando il proprio contributo condividendo nelle chat e sui social gli annunci della scomparsa. Sulla pagina Fb Progetto Aquila odv la mappa con gli ultimi avvistamenti. L'appello a chiunque lo dovesse incontrare è quello di non prendere iniziative e di tenerlo d'occhio conttando immediatamente i recapiti indicati nella pagina Fb stessa oppure contattando la redazione di QuiLivorno.it tramite mail, chat di Messenger e Ig

“Stiamo proseguendo le ricerche di Weiss con il cane molecolare e drone. Purtroppo non abbiamo più ricevuto segnalazioni”. Sono trascorsi 5 giorni da quando Weiss, il pitbull bianco e arancio, è scomparso. Martedì 8 agosto intorno alle 18 la proprietaria Isabella, in vacanza a Livorno, si trovava in zona Tre Ponti e stava tornando alla macchina quando si è aperto il collare. Weiss ha iniziato a correre e essendo sordo non si è girato al richiamo di Isabella, che ringraziamo per la disponibilità. Che da quel giorno lo sta cercando e con lei tante pagine social e tanti livornesi che stanno dando il proprio contributo condividendo nelle chat e sui social gli annunci della scomparsa. Isabella e il gruppo di ricerche che è con lei stanno seguendo i tanti avvistamenti che arrivano ma al momento le ricerche sono in corso. Gli avvisamenti più significativi sono stati raccolti in una mappa dalla pagina Fb Progetto Aquila odv. Dalla prima, intorno alle 2 del 9 agosto in via Levante, ne sono seguite altre dal lungomare, zona Tre Ponti Baracchina Rossa e La Vela, e da Salviano. Le ricerche continuano. L’appello a chiunque lo dovesse incontrare è quello di non prendere iniziative e di tenerlo d’occhio conttando immediatamente i recapiti indicati nella pagina Fb stessa oppure contattando la redazione di QuiLivorno.it tramite mail, chat di Messenger e Ig.

Condividi: