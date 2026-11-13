Biglietti agevolati per la mostra dedicata a Pinocchio

Tariffe speciali per visitare la mostra dedicata al burattino di Collodi e le collezioni del Museo della Città e del Museo Fattori. Previsti anche sconti incrociati con due musei toscani e il Parco di Pinocchio a Collodi

Con delibera di Giunta Comunale n.887 del 06/11/2026 è stata approvata la tariffazione agevolata per la mostra “Pinocchio. Le avventure visive di un burattino” e i Musei civici livornesi.

Queste le tariffe:

– € 5,00 ingresso intero mostra Pinocchio e Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna – Museo della Città

– € 5,00 ingresso intero mostra Pinocchio e Sezione di Arte Contemporanea – Museo della Città

– € 7,00 ingresso intero mostra Pinocchio e Museo della Città (entrambe le Sezioni)

– € 12,00 ingresso intero mostra Pinocchio, Museo della Città (entrambe le Sezioni) e Museo civico G. Fattori

con abbonamento Card dei Musei ingresso gratuito alla mostra Pinocchio Inoltre con Delibera di Giunta n. 884 del 06/11/2026 è stata stabilita una bigliettazione agevolata condivisa tra il Museo Fattori e due musei riconosciuti di rilevanza regionale nel corso del 2026, il Museo dell’Albero d’Oro di Lucignano (AR) e l’Area Archeologica di Massaciuccoli Romana (Massarosa). I visitatori che presenteranno alla biglietteria del Museo Fattori un titolo di acquisto di questi due musei avranno diritto al biglietto ridotto per l’ingresso al Museo Fattori. Allo stesso modo i visitatori che si recheranno al MAD’ di Lucignano o all’Area Archeologica di Massaciuccoli Romana avranno diritto ad una scontistica dedicata. Si ricorda inoltre che l’esposizionelivornese è stata inserita all’interno della mostra diffusa “Carlo Lorenzini-Collodi 200: vita e opere di un intellettuale del Risorgimento”, promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi su proposta della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’adesione a questa mostra diffusa porterà un duplice vantaggio: da un lato darà pubblicità dell’evento espositivo livornese sui canali di comunicazione della Fondazione Nazionale, ma soprattutto istituisce una scontistica dedicata ai visitatori della nostra mostra per l’accesso al Parco di Pinocchio, Collodi (PT). I visitatori che infatti presenteranno alle casse del Parco un volantino o una brochure della mostra livornese potranno godere di un ingresso scontato.

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