La mostra su Pinocchio entra nell’esposizione nazionale per il bicentenario di Collodi

L’esposizione allestita al Museo della Città di Livorno “Pinocchio. Le avventure visive di un burattino” è stata inserita all’interno della mostra diffusa Carlo Lorenzini-Collodi 200: vita e opere di un intellettuale del Risorgimento, promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi su proposta della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’adesione a questa mostra diffusa porterà un duplice vantaggio: da un lato darà pubblicità dell’evento espositivo livornese sui canali di comunicazione della Fondazione Nazionale, ma soprattutto istituisce una scontistica dedicata ai visitatori della nostra mostra per l’accesso al Parco di Pinocchio, Collodi. I visitatori che infatti presenteranno alle casse del Parco un volantino o una brochure della mostra livornese potranno godere di un ingresso scontato.

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