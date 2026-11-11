Museo della Città, visita animata per tutta la famiglia alla mostra di Pinocchio

Domenica 15 novembre torna Musei Aperti con Pinocchio... a mare! Tra le opere della mostra dedicata al burattino di Collodi e il teatro narrativo giapponese Kamishibai, un viaggio tra fiaba, mare e fantasia. È necessaria la prenotazione anticipata

Domenica 15 novembre alle ore 10.30 il Museo della Città accoglie le famiglie con bambine e bambini per Musei Aperti, un’avvincente visita interattiva sulla scia delle avventure del burattino più famoso del mondo. Pinocchio… a mare! prende “in prestito” alcune opere della mostra Pinocchio. Le avventure visive di un burattino curata da Nadia Marchioni (allestita presso la sezione temporanea dei Bottini dell’Olio fino al 10 gennaio 2027) e l’antica narrazione giapponese del Kamishibai per trasportarci in un mondo fiabesco e acquatico, dalla bocca dello spaventoso Pesce-cane, alle onde del mare, verso la crescita e la libertà. L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Aspettando la Biennale del Mare. Livorno città d’acqua” ed è promossa dal Comune di Livorno con la collaborazione delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

PER PARTECIPARE:

Domenica 15 novembre, ore 10:30 – Museo della Città

Pinocchio… a mare!

Visita guidata interattiva per famiglie con bambine e bambini da 5 a 11 anni

Costi: bambine/1 € 10,00 a persona; seconda/o figlia/o € 8,00; adulti accompagnatori (richiesta la presenza di almeno un adulto ogni due bambini) € 8,00. È necessaria la prenotazione anticipata; ritrovo in biglietteria 5 minuti prima dell’orario d’inizio.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

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