Museo della Città, visita animata per tutta la famiglia alla mostra di Pinocchio
Domenica 15 novembre torna Musei Aperti con Pinocchio... a mare! Tra le opere della mostra dedicata al burattino di Collodi e il teatro narrativo giapponese Kamishibai, un viaggio tra fiaba, mare e fantasia. È necessaria la prenotazione anticipata
Domenica 15 novembre alle ore 10.30 il Museo della Città accoglie le famiglie con bambine e bambini per Musei Aperti, un’avvincente visita interattiva sulla scia delle avventure del burattino più famoso del mondo. Pinocchio… a mare! prende “in prestito” alcune opere della mostra Pinocchio. Le avventure visive di un burattino curata da Nadia Marchioni (allestita presso la sezione temporanea dei Bottini dell’Olio fino al 10 gennaio 2027) e l’antica narrazione giapponese del Kamishibai per trasportarci in un mondo fiabesco e acquatico, dalla bocca dello spaventoso Pesce-cane, alle onde del mare, verso la crescita e la libertà. L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Aspettando la Biennale del Mare. Livorno città d’acqua” ed è promossa dal Comune di Livorno con la collaborazione delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.
PER PARTECIPARE:
Domenica 15 novembre, ore 10:30 – Museo della Città
Pinocchio… a mare!
Visita guidata interattiva per famiglie con bambine e bambini da 5 a 11 anni
Costi: bambine/1 € 10,00 a persona; seconda/o figlia/o € 8,00; adulti accompagnatori (richiesta la presenza di almeno un adulto ogni due bambini) € 8,00. È necessaria la prenotazione anticipata; ritrovo in biglietteria 5 minuti prima dell’orario d’inizio.
INFO E PRENOTAZIONI
Museo della Città di Livorno
Piazza del Luogo Pio 19
0586 824551
[email protected]
museodellacittalivorno.it
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.