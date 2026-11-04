Pinocchio, al Museo della Città percorsi didattici per le scuole dedicati alla nuova mostra

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per consultare l'offerta didattica

Visite guidate e laboratori creativi per accompagnare gli studenti alla scoperta delle mille trasformazioni artistiche del burattino di Collodi. Attività differenziate per età, ingresso gratuito alla mostra per le scolaresche

Il burattino più famoso del mondo diventa il protagonista dell’offerta formativa livornese. In occasione della mostra “Pinocchio: le avventure visive di un burattino”, ospitata al Museo della Città di Livorno (Polo Culturale Bottini dell’Olio) fino al 10 gennaio 2027, il Comune di Livorno — in collaborazione con Itinera, Agave e Coop Culture — lancia un ricco programma di attività didattiche dedicate alle scuole del territorio. L’iniziativa, che celebra il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini (Collodi), punta a trasformare la visita museale in un’esperienza attiva e coinvolgente. Attraverso percorsi guidati da personale altamente qualificato, gli studenti e le studentesse saranno stimolati a sviluppare lo spirito di osservazione, il dialogo e la propria manualità creativa, confrontandosi con le mille trasformazioni iconografiche del celebre personaggio. Il percorso espositivo offre una straordinaria varietà di stimoli visivi: dalle storiche illustrazioni originali del 1883 di Enrico Mazzanti fino alle tavole contemporanee di maestri come Jacovitti e Roberto Innocenti, passando per dipinti, sculture in legno e persino i lavori inediti degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Un viaggio artistico e letterario che unisce la storia, il legame storico tra Collodi e la città di Livorno, e la fantasia. Le attività didattiche sono progettate su misura per le diverse fasce d’età, offrendo alle e ai docenti un’opportunità unica per arricchire il programma scolastico in modo interattivo.

Per informazioni sui percorsi disponibili, costi e prenotazioni per le classi:

Segreteria didattica Museo della Città

Lun–ven: 9.00–13.00 / 15.00–18.00

Tel. 0586 824551

Coordinamento didattico: Coop. Itinera

Mail: [email protected]

Costi: ingresso alla mostra gratuito per gli studenti di ogni ordine e grado e i loro accompagnatori.

Visite guidate: € 3 a partecipante

Visita e laboratorio o approfondimento: € 5 a partecipante

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