Pinocchio protagonista di una maratona di lettura a Stagno:

Sabato 21 novembre, alla galleria e alla Sala Lettura N.G. Lepori, lettura integrale e continuativa del capolavoro di Collodi nel bicentenario della nascita. L'iniziativa è aperta a lettori e ascoltatori di tutte le età

Un pomeriggio e una serata interamente dedicati alla lettura ad alta voce per celebrare uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale. In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026), Furore OdV e il Circolo LaAV Livorno organizzano una maratona letteraria per la lettura integrale e continuativa di “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, dalle ore 15:00 fino alle 21:30 circa, negli spazi della galleria e della Sala Lettura “N.G. Lepori” in via H.K. Marx, a Stagno. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza: bambini, giovani e adulti, lettori abituali o semplici appassionati alle prime armi potranno prendere parte a questa sfida collettiva leggendo un capitolo o un breve brano, individualmente oppure in gruppo. L’invito è rivolto anche a chi desidera semplicemente accomodarsi ad ascoltare, riscoprendo sia gli episodi più iconici sia le pagine meno conosciute del romanzo, tra personaggi celebri e figure minori, in un momento condiviso di emozione, divertimento e scoperta. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare Furore OdV scrivendo all’indirizzo email [email protected] oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 353 459 2822.

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