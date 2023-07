Nuova imbracatura per Kora

Dopo l'articolo di QuiLivorno.it del 4 luglio, la In Associazione ha deciso di contribuire a ricomprare a Kora l'imbracatura rubata dall'auto del conduttore Carlo consegnando il 20 luglio in Comune un assegno alla Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) dove Carlo e Kora formano l'unità cinofila

La conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione tuffi per la In Associazione di Fabrizio Torsi è stata l’occasione per consegnare alla Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) un assegno simbolico che ha contribuito ad acquistare l’imbracatura rubata a Kora dall’auto del conduttore Carlo che insieme formano l’unità cinofila di salvataggio bagnanti nelle spiagge libere. “Visto che il tema è quello del mare – ha spiegato Torsi – non potevamo certo esimerci dal risolvere un problema come questo. Così tutti i volontari hanno deciso di autotassarsi e di compiere questo gesto a favore dei nostri amici pelosi, indispensabili per la sicurezza di una giornata trascorsa in spiaggia”.

