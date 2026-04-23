Scacchi, la scuola Picchi di Collesalvetti vola ai Nazionali

La squadra di scacchi dell'istituto comprensivo "Anchise Picchi" di Collesalvetti ha conquistato il secondo posto alla fase regionale Toscana del Trofeo Scacchi Scuola, disputata mercoledì scorso a Scandicci, nella categoria Secondarie di Primo Grado Assolute

La squadra di scacchi dell’istituto comprensivo “Anchise Picchi” di Collesalvetti ha conquistato il secondo posto alla fase regionale Toscana del Trofeo Scacchi Scuola, disputata mercoledì scorso a Scandicci, nella categoria Secondarie di Primo Grado Assolute. Un risultato che vale la qualificazione alla finale nazionale, in programma a Montesilvano (Pescara) dal 18 al 21 maggio 2026.

La squadra, allenata dall’istruttore Maurizio Soventi, ha totalizzato sette punti con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, superando formazioni considerate favorite. I cinque atleti qualificati sono Massimo Baldi, Federico Petruzziello, Antonio Di Paolo, Gabriele Piludu e Gioele Lenzi. Due di loro frequentano la scuola di scacchi “Carlo Falciani”, mentre gli altri tre sono giocatori amatoriali che hanno dimostrato, sul campo, un talento tutt’altro che ordinario.

Le spese della trasferta ricadrebbero normalmente sull’istituto scolastico, che tuttavia non dispone di fondi sufficienti. La scuola ha ottenuto un contributo dal Comune di Collesalvetti e la ASD Livorno Scacchi APS ha stanziato una donazione di 300 euro, ma la cifra complessiva necessaria non è ancora coperta. Per colmare il divario senza gravare sulle famiglie, l’associazione ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Il budget stimato è di circa 2.000 euro, da destinare a viaggio, vitto, alloggio e materiale sportivo. La campagna è raggiungibile all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/5- ragazzi-una-finale-porta-la- picchi-a-montesilvano

A completare l’iniziativa, giovedì 30 aprile alle ore 20:30 si terrà un torneo amatoriale benefico presso Opus Lab, in Corso Amedeo 101 a Livorno. L’associazione, alla quale Livorno Scacchi ha donato scacchiere e orologi per promuovere la diffusione del gioco, ospiterà la serata e devolverà l’intero ricavato a sostegno del viaggio e dell’alloggio dei ragazzi a Montesilvano.

“Ogni contributo, anche minimo, permetterà a questi ragazzi di vivere un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita”, si legge nella pagina della raccolta.

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