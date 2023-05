Estate in Fortezza Nuova. Talk con Travaglio e Lerner, musica con Brusco e Alan Sorrenti

Da Travaglio a Gad Lerner, da Brusco ad Alan Sorrenti passando per il teatro di Alessia Cespuglio e la Coppa Barontini. Un'estate da non perdere all'interno della rinnovata Fortezza Nuova

Fortezza Nuova inaugura la stagione estiva 2023 con un ricco programma di concerti, talk show, spettacoli, competizioni sportive, festival, fiere e aste benefiche. Protagonista dell’estate livornese, sul palco principale si avvicenderanno nomi conosciuti nel mondo della musica, del giornalismo, del teatro. Parallelamente, si stanno delineando eventi collaterali dal sapore più sperimentale, distribuiti tra giovedì e sabato nel contenitore elettronico già avviato di Fortezza Elettrica e all’aperto, nella pineta. Sono attese esposizioni d’arte contemporanea, allestimenti speciali ed esperienze immersive, ad accattivare i gusti più esigenti. Con particolare attenzione, sarà favorito il protagonismo dei giovani in uno spazio inclusivo, gettando basi solide per il futuro delle nuove generazioni, tra le categorie più colpite dalle ricadute sociali ed economiche della pandemia.

Ecco qua il programma nello specifico con alcune delle date più importanti della stagione estiva 2023:

12-13-14 maggio Leghorn Medieval Festival

26-27-28 – Festival Astronomia

6 giugno – Alessia Cespuglio con lo spettacolo teatrale – “1922 Perché non dobbiamo aprire? Siamo gente perbene”

10 giugno – C’mon Tigre

17 giugno – Coppa Barontini

1 luglio – Marco Travaglio con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita”

8 luglio – Villa Ada Posse-Brusco

15 luglio – Colle Der Fomento

29 luglio – Gad Lerner e Silvia Truzzi con lo spettacolo “Il sogno di Gramsci”

2 agosto – Deep Love Factory

3-4-5-6 agosto – Effetto Venezia Main Stage

13 agosto – Alan Sorrenti

Fortezza Elettrica con concerti tutti i venerdì

Il progetto di riqualificazione – Fortezza Nuova è pronta a ricevere un bagno di bellezza. Per la vita della comunità, legata a questo solco di storia sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, saranno rivoluzionari i benefici generati dal piano di valorizzazione delle sue potenzialità, destinato a restituire un gioiello dal valore straordinario. Un prospetto di azioni mirate, sistematiche e sfaccettate taglierà il nastro di partenza nelle prossime settimane per migliorare la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità. Giovani, anziani, famiglie, turisti sono chiamati a cogliere l’opportunità di rilancio del luogo, oggetto di una prossima metamorfosi in opera d’arte dall’alto valore culturale e ambientale. Fortezza Nuova è, invero, il polmone verde del centro storico di Livorno. Icona del quartiere Venezia spicca come un’isola fortificata, circondata dal Fosso reale, con i suoi quarantaquattro mila metri quadrati di parco pubblico. Intenzionata a operarne la salvaguardia, Fortezza Village ha, infatti, partecipato, con un ampio dossier, al bando stipulato dal Pnrr e si è aggiudicata un finanziamento per la rigenerazione dei parchi e dei giardini storici. Una vittoria che alimenta il motore della rinascita e dona vigore all’intenso piano di messa in rilievo del territorio, del tessuto sociale e culturale previsto per tutta la durata della concessione. Gli obiettivi in serbo sono ambiziosi: si punta al milione di visitatori nel 2026 di cui 50.000 non residenti, a collaborazioni didattico-scientifiche che comprendano anche istituti scolastici extra territoriali, a un rafforzamento della rete di partenariati, alla crescita occupazionale giovanile, all’incremento del numero di fiere e, in generale, al miglioramento della qualità di vita cittadina.

Un nuovo modo di comunicare – Accanto agli interventi di carattere manutentivo, impiantistico e architettonico, sarà implementato il comparto della comunicazione. Fortezza nuova si rifà il look con il lancio del rebranding sviluppato da Studio Proclama. Logo, website, social network trasmetteranno lo spirito del cambiamento, a caratterizzare le avventure che la attendono. È prevista la creazione di una vetrina virtuale come punto di riferimento per l’offerta di prodotti e servizi della città e del Made in Italy. Anche nuova segnaletica sarà installata: totem, pannelli informativi e QR code con contenuti d’interesse storico e botanico saranno consultabili dagli utenti, in versioni compatibili con ospiti ipovedenti e non udenti. Saranno, inoltre, abbinati visori Oculus di ultima generazione – già acquistati – alle tradizionali visite guidate che consentiranno di viaggiare indietro nel tempo attraverso la mixed reality.

È noto che la regione Toscana rappresenta una meta di rilievo in tutto il mondo; Fortezza Nuova pensa che Livorno, celebrità nella balneazione e spesso tappa di tali itinerari grazie al proprio porto, possa competere sul panorama, offrendosi come destinazione primaria, con spazi che sappiano convogliare l’interesse culturale, nel rispetto di una politica etica, attenta al contesto operativo, consapevole del ruolo e della responsabilità sociale.

Condividi: