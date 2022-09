Sanremo Rock. La band Aridopachi torna in finale sul palco dell’Ariston

Dopo gli Hati & Skoll e Lo Zuccherificio (sezione Trend) un’altra band tutta livornese sbarca sul palco dell’Ariston per la finale di Sanremo Rock. Si tratta del gruppo “Aridopachi” composto da Federico Lombardi (batterista), Alessandro Banti (chitarrista), Andy J Fox (bassista), Stefano Pagnotta (tastierista) e Alessandro Barbaro (cantante).

Così giovedì 8 settembre il rock italiano degli Aridopachi risuonerà ancora un’altra volta sul palcoscenico della musica italiana per eccellenza. Un’altra volta, avete letto bene, perché proprio lo scorso settembre, quello del 2021, Andy J Fox and Co. si erano conquistati il palco dopo una durissima selezione. Selezione che questo 2022 hanno invece bypassato essendo stati invitati direttamente dalla commissione tecnica della manifestazione.

Un invito arrivato già lo scorso novembre che ha lasciato piacevolmente stupito i componenti della band i quali hanno lavorato sodo tutto l’anno per presentarsi al meglio a questo appuntamento. In caso di esito positivo della serata la band livornese sarà invitata nuovamente a presentarsi per la finalissima in programma sabato 10 settembre. In bocca al lupo a tutte le band in concorso.

