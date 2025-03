Us Livorno 1915 presenta il torneo di calcio a 5 e il contest per rapper e trapper

Un completo da gioco e un'amichevole con la prima squadra sono i premi per i vincitori del torneo Passione Amaranto organizzato in collaborazione con il 5 Querce Sport Village. Al vincitore del contest la possibilità di incidere un brano e di dedicare una canzone ai colori amaranto. Finale sabato 7 giugno al Teatro Goldoni

di Giulia Bellaveglia

Presentate due nuove iniziative dell’Unione Sportiva Livorno 1915: un torneo di calcio a 5 dal titolo “Passione amaranto”, in collaborazione con il 5 Querce Sport Village, e un contest per rapper e trapper. Per quanto riguarda la prima, si tratta di una competizione aperta ai tesserati Figc che si giocherà, a partire da lunedì 24 marzo – o al raggiungimento del numero massimo di 24 squadre – dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 5 giocatori e 1 dirigente ad un massimo di 12 giocatori e 3 dirigenti. Finale in programma per sabato 24 maggio. I primi classificati vinceranno un completo dell’Us Livorno 1915, oltre alla possibilità di giocare un’amichevole con la prima squadra che comprenderà anche altri partecipanti alla manifestazione. “Ringrazio di cuore la società – commenta Dario Ghiselli del 5 Querce Sport Village – per averci concesso l’utilizzo del marchio al fine di consentire ai ragazzi livornesi di partecipare ad un’iniziativa sportiva che prevede un premio bello e importantissimo. Ci si può iscrivere chiamando il villaggio, inviando una mail o anche attraverso i canali social”. A dare il calcio di inizio alla competizione il calciatore Riccardo Capparella, attualmente in fase di recupero dalla rottura del crociato. “La riabilitazione – dice – prosegue molto bene e la mia speranza, com’è ovvio, è quella di poter tornare a giocare quanto prima. Amo Livorno e tutte le iniziative che questa società mette in piedi e sono sempre molto disponibile a partecipare”. “L’obiettivo del contest canoro – aggiunge il responsabile marketing Maurizio Laudicino – è quello di allargare orizzontalmente il bacino di pesca di nuovi tifosi, provando a coinvolgere le nuove generazioni. Anche a livello nazionale, i ragazzi più giovani stanno un po’ sfuggendo al panorama calcistico e noi vogliamo provare ad avvicinarli parlando la loro lingua. Da qui l’idea di eleggere il rapper o il trapper livornese più bravo, a cui daremo la possibilità di incidere il pezzo presentato e anche di dedicare una canzone ai colori amaranto. La semifinale è in programma sabato 24 maggio al The Cage con la presenza di un famoso rapper, mentre la finale è prevista per sabato 7 giugno al Teatro Goldoni“. Per le iscrizioni al contest è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] entro lunedì 31 marzo.

