Ladri-vandali nella notte: blitz a teatro

Nuovo raid notturno ad opera di ladri-vandali. Un appellativo giusto e giustificato dal fatto che più che rubare ("per fortuna poco, pochissimo è il bottino dei ladri", spiega il direttore Cortoni a QuiLivorno.it) è ingente il danno provocato alla struttura

di Giacomo Niccolini

Non è la prima volta che il Nuovo Teatro delle Commedie di via Maria Terreni, zona Cisternone, viene preso di mira dai ladri. I furti all’interno del luogo di aggregazione e cultura diretto da Francesco Cortoni si ripetono, purtroppo, con cadenza quasi fissa. Nel 2019 addirittura alcuni malviventi fecero un buco nel muro, passando da un fondo inutilizzato adiacente, per introdursi all’interno dei locali. Ma anche il 2020 ha registrato furti e danneggiamenti (clicca qui).

Adesso un nuovo raid notturno ad opera di ladri-vandali. Un appellativo giusto e giustificato dal fatto che più che rubare (“per fortuna poco, pochissimo è il bottino dei ladri”, spiega il direttore Cortoni a QuiLivorno.it) è ingente il danno provocato alla struttura esterna ed interna come si vede dalle foto. Grate, saracinesca, porte e serrature completamente saltate e manomesse.

“Abbiamo registrato molti danni anche alle apparecchiature tecniche – spiega Francesco Cortoni a QuiLivorno.it – la cosa che fa più male è questa. Anche perché è un periodo dove il nostro settore fatica molto a stare in piedi ed essere colpiti così dai ladri fa veramente ancora più male”.