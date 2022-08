Scippato turista in via Grande

La donna che ha portato via i soldi, circa 200 euro, al turista inglese è riuscita a scappare mentre le altre due, che hanno distratto il gruppo di 5 croceristi inglesi, sono state fermate dalla squadra volante

Scippato turista. E’ accaduto domenica mattina 14 agosto in via Grande dove due donne rom, entrambe incinta e una con un bambino al seguito, insieme ad una terza complice hanno avvicinato un gruppo di 5 croceristi inglesi durante una passeggiata riuscendo a portare via al turista più anziano circa 200 euro. La donna che ha portato via i soldi è riuscita a scappare mentre le altre due, che secondo la ricostruzione avrebbero distratto il gruppo, sono state fermate dalla squadra volante diretta dal dirigente vice questore Francesco Falciola. Le due donne fermate sono state segnalate all’autorità giudiziaria, sono in corso indagini per capire la responsabilità o meno delle due fermate. “L’intervento della volante – spiega il dottor Falciola – si inserisce nell’ambito di una azione e prevenzione da parte della polizia contro i reati predatori (scippi, furti con destrezza, rapine), in particolare in questo periodo di ferie e festività di Ferragosto, che nel pomeriggio di domenica 14 agosto ha dato ulteriori risultati con l‘arresto di due rom e che ci ha visto sempre domenica 14 agosto impegnati nel rave party alla Cala del Leone”.

