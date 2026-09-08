Vandali nella notte al bar del Livorno 9 Boca

Un'altra società sportiva presa di mira, sfondato il tetto in laterizio dopo aver forzato la copertura in lamiera. L'Asd Livorno 9 Boca esprime solidarietà alla Tre&23: "Queste situazioni non possono più essere sottovalutate"

Un altro episodio di danneggiamento ai danni di una struttura sportiva livornese. Tra domenica 6 e lunedì 7 settembre (nella stessa notte in cui è stata presa di mira la Tre&23), ignoti hanno preso di mira il bar dell’Asd Livorno 9 Boca. In un primo momento hanno tentato di sfondare la parete esterna del bar. Non riuscendo nell’intento, si sono spostati sul tetto dove hanno divelto una parte della lamiera di copertura e successivamente sfondato il sottotetto in laterizio. Nessun furto – il bar, infatti, non aveva ancora ripreso la propria attività e al suo interno non erano presenti incassi – ma ingenti i danni. “È almeno la quarta volta che subiamo tentativi di intrusione. A questi episodi si aggiungono inoltre i danni provocati alla biglietteria e alla segreteria durante la scorsa stagione”. Una situazione che ora spinge la società a chiedere maggiore attenzione. “L’auspicio è che anche la nostra segnalazione possa contribuire a portare all’attenzione una situazione che, per frequenza e gravità, non può più essere sottovalutata”. L’Asd Livorno 9 Boca esprime solidarietà alla Tre&23 per l’accaduto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©