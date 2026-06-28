Addio a Ombra, il cane eroe dei vigili del fuoco: una vita dedicata a salvare gli altri

Il border collie dell'unità cinofila toscana è salita sul ponte dell'arcobaleno: aveva 11 anni e mezzo. Dal Ponte Morandi ai tanti interventi di ricerca e soccorso, il ricordo commosso del suo conduttore Ilio Donnini: "È stata una mazzata, non è tuttora facile metabolizzare la sua perdita"

di Giacomo Niccolini

Il suo nome era Ombra, ma per chi ha lavorato al suo fianco è stata una presenza costante, affidabile e preziosa. Il 18 giugno è salita “sul ponte dell’arcobaleno”, lasciando un vuoto enorme nella famiglia di Ilio Donnini (nella foto in pagina con la sua amata Ombra) , vigile del fuoco livornese e suo storico conduttore nell’Unità Cinofila dei Vigili del Fuoco della Toscana. Aveva 11 anni e mezzo e fino all’ultimo ha dimostrato il carattere che l’aveva resa un punto di riferimento nelle operazioni di ricerca e soccorso. “Quello che dispiace di più – racconta Donnini a QuiLivorno.it – è che ha ceduto tutto tranne testa e cuore. È rimasta vigile e attenta fino all’ultimo, ma soffriva troppo. Non stava più in piedi. È stato un tracollo in appena 72 ore che non auguro a nessuno”. Per il suo conduttore la perdita è ancora difficile da accettare. “È stata una bella mazzata. Non è stato facile e non è tuttora facile metabolizzare quello che è successo”.

Border collie, Ombra era diventata operativa nel febbraio 2018, al termine di un anno di addestramento nella scuola di Volpiano. Quasi subito si trovò a operare in uno degli scenari più drammatici degli ultimi anni: il crollo del Ponte Morandi di Genova.

“Il primo intervento importante fu proprio quello – ricorda Donnini -. Ha lavorato insieme a Maya, il cane del nucleo guidato allora da Bettino. Nel cantiere sul Polcevera si arrivava soltanto con l’elicottero oppure con la scala italiana. Ombra veniva imbragata e portata giù per poter effettuare le ricerche”.

Da quel momento sono stati anni di interventi, addestramenti e missioni sempre al servizio delle persone. Una carriera conclusa nel dicembre 2024, quando Ombra è andata in pensione con una cerimonia di commiato organizzata dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegner Pietro Vincenzo Raschillà.

“È stata bene per circa un anno – racconta Donnini – poi hanno iniziato a cedere i reni e le funzioni epatiche. Pensavamo potesse vivere ancora due o tre anni serenamente, invece il suo fisico si è arreso troppo presto”.

Anche per questo, a otto mesi dalla pensione, Ilio Donnini non pensa ancora a un nuovo cane da soccorso. “So che senza un cane non riesco a stare, perché ci ho vissuto tutta la vita. Ma adesso devo elaborare questa perdita. Né io né mia moglie siamo pronti ad affrontare subito un’altra esperienza”. La storia di Ombra, però, continuerà a essere ricordata. Insieme a Maya era già stata insignita nel 2019 del prestigioso Premio Fedeltà del Cane di Camogli per l’attività svolta durante le operazioni successive al crollo del Ponte Morandi. Quest’anno, il 16 agosto, gli organizzatori hanno invitato nuovamente i conduttori per una commemorazione dedicata proprio alle due inseparabili compagne di lavoro.

“Ci hanno contattati chiedendoci di partecipare e ci saremo. Sarà un modo bello per ricordare sia Maya che Ombra. Hanno lavorato fianco a fianco e hanno condiviso un pezzo importante della loro vita operativa”.

Un ricordo che va oltre la divisa e il servizio. Perché dietro ogni cane da soccorso c’è un legame profondo con il proprio conduttore, costruito giorno dopo giorno tra addestramenti, interventi e fiducia reciproca. E quel legame, come dimostra la storia di Ombra, continua a vivere ben oltre l’ultimo saluto.

Qua sotto una clip del primo intervento operativo di Ombra al Ponte Morandi

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