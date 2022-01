Anche Diadora sceglie Livorno per girare uno spot

Nello spot girato per il lancio di un paio di scarpe si notano la Terrazza, gli scogli del Romito e i pescherecci ormeggiati al Porto Mediceo

Dopo Lamborghini e Vodafone, anche Diadora sceglie Livorno come location per una pubblicità. Nello spot (fermo immagine tratto dal video) girato per il lancio di un paio di scarpe si notano la Terrazza, gli scogli del Romito e i pescherecci ormeggiati al Porto Mediceo. Un’altra bella soddisfazione per la nostra città descritta su Instagram dalla nota azienda di abbigliamento sportivo come “una Venezia in miniatura” e “un luogo ideale per gli amanti del tramonto da una terrazza (Mascagni, ndr) affacciata sul mare. Per ricaricare corpo e mente al suono rilassante delle onde”. Lo spot è visibile sul sito e sulla pagina Instagram.