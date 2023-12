Annullate tutte le attività nelle strutture sportive all’aperto

A destra il dirigente della Protezione civile e demanio ing. Lorenzo Lazzerini e a sinistra il responsabile ufficio Protezione civile, ing. Jacopo Tamberi, nel quartier generale della Protezione Civile in via dell'Artigianato

L'ordinanza di questi minuti prevede la chiusura del campo scuola e l'annullamento di tutte le attività nelle strutture sportive all'aperto da ora fino al perdurare dell'allerta arancione (fino alle 20 del 2 dicembre), salvo proroghe dell'allerta arancione

Chiusura del campo scuola e annullamento di tutte le attività nelle strutture sportive all’aperto da ora fino al perdurare dell’allerta arancione (fino alle 20 del 2 dicembre), salvo proroghe dell’allerta arancione. E’ quanto stabilito, in via precauzionale, in questi minuti dal quartier generale della Protezione Civile in via dell’Artigianato. L’ordinanza si va ad aggiungere all’ordinanza di ieri 1 dicembre che prevedeva la chiusura di parchi, cimiteri cittadini e canile comunale.

Tra i danni provocati in queste ore dal vento registriamo il crollo della recinzione lato mare del gabbione dei Pancaldi. Segnaliamo inoltre la chiusura del viale Italia davanti alla Terrazza. Invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Instagram (cliccate qui) per vedere il video della mareggiata davanti alla Terrazza, di Giorgio Niccolai, e all’interno dei Bagni Lido di Nicola Ganni, che ringraziamo per la disponibilità: “Quando la natura fa queste cose qua non c’è difesa che regga”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©