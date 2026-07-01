“Babbo non avrebbe mai voluto togliere Armando Picchi dallo stadio”

La posizione della famiglia Protti spegne il dibattito sull'eventuale nuova intitolazione al bomber amaranto e va nella direzione di quella espressa da Leo Picchi, figlio di Armando, a QuiLivorno.it

La famiglia Protti, che ringraziamo per la disponibilità, interviene sul dibattito che si è acceso attorno all’eventuale intitolazione dello stadio al bomber amaranto. Un tema affrontato dal sindaco Luca Salvetti, che ha escluso la sostituzione del nome Armando Picchi, aprendo ad altre forme di commemorazione come una statua, un murale e l’intitolazione del Largo Igor Protti antistante l’impianto per mantenere vivo il ricordo di uno dei simboli più amati della storia del Livorno e della città. La posizione della famiglia di Igor è chiara e va nella stessa direzione di quella espressa dalla famiglia Picchi. “Siamo d’accordo con le parole del signor Leo. Babbo non avrebbe mai voluto scalzare nessuno, come non avrebbe mai voluto togliere la maglia numero 10. È una cosa che è tornata nuovamente fuori in questi giorni, ma il suo pensiero sarebbe stato questo. Tutte le altre iniziative sono ovviamente ben accette e ci fanno piacere”. Parole che richiamano il carattere di Igor Protti, da sempre lontano da qualsiasi contrapposizione e profondamente rispettoso della storia amaranto. Nei giorni scorsi proprio Leo Picchi, figlio di Armando, aveva espresso a QuiLivorno.it il dispiacere che gli provocherebbe vedere scomparire il nome del padre e si era detto semmai disponibile a valutare un’eventuale doppia denominazione Picchi-Protti.

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