Dopo Godzilla partono i lavori in piazza Grande

I lavori, che interesseranno un'area di piazza Grande di 342 metri quadri, hanno preso il via e dureranno (Covid permettendo) tra i due e i tre mesi

Mediagallery

Sono iniziati i lavori di rimozione delle pietre danneggiate in piazza Grande, saltate sei mesi fa per un problema legato alla pavimentazione (rinnovata nel 2014) suscettibile alla variazione termica.

L’intervento è stato affidato ad una ditta nel mese di dicembre, ma l’Amministrazione Comunale ha preferito aprire il cantiere dopo il periodo natalizio per non creare confusione nella piazza durante le festività. Così, da parte dell’amministrazione comunale, era stato deciso di installare un Godzilla di cartonato con tanto di cappellino di babbo natale in testa a mo’ di scherzo (leggi qui la notizia).

I lavori, che interesseranno un’area di piazza Grande di 342 metri quadri, hanno preso il via e dureranno (Covid permettendo) tra i due e i tre mesi. Il distacco oltre che nell’area rialzata è stato riscontrato anche in altre zone di piazza Grande che saranno attenzionate.

I lavori prevedono lo smontaggio delle pietre e la nuova posa della pavimentazione analoga all’originale. L’ampia superficie di intervento consente di andare ad ancorare anche il lastricato semi-distaccato, che unito alla realizzazione di una serie di giunti, consente di ridurre il rischio del ripetersi di fenomeni analoghi a quello accaduto durante l’estate scorsa.