Film sharing in ricordo di Frusciante

Filmsharing in tributo a Federico. Prendi un film/lascia un film

Una piccola libreria permette di prendere e lasciare film (dvd e videocassette): all’interno ci sono già una ventina di titoli. Dal primo omaggio "Fede Vive" al murale di Ninjart, proseguono le iniziative spontanee dedicate allo youtuber scomparso. E mentre la città si mobilita, il Comune pensa ad un evento pubblico per celebrarne la memoria

È nata in via Magenta, all’angolo con corso Amedeo, un’iniziativa di film sharing dedicata a Federico Frusciante. Tutt’altro che casuale il luogo scelto dove posizionare la piccola libreria: è qui, infatti, che per 23 anni ha gestito la sua videoteca. Sopra allo scaffale un cartello semplice ma significativo: “Filmsharing in tributo a Federico. Prendi un film/lascia un film”. All’interno ci sono già videocassette e dvd: una ventina di titoli in tutto. L’iniziativa, probabilmente tra le prime a carattere cinematografico, si basa sul principio tanto semplice quanto potente del book sharing: chi passa può prendere un film e, se vuole, lasciarne un altro, favorendo così lo scambio continuo. Questo nuovo tributo si inserisce in un percorso spontaneo e diffuso di memoria collettiva che la città sta dedicando a Federico. Proprio in via Magenta era comparso il primo omaggio sul muro: “Fede vive”. A questo se ne sono poi aggiunti altri: quello della pagina Instagram Bep_purple in via Da Vinci e della pagina Instagram Fail Experiment, sempre in via Magenta, e quello dell’artista Ninjart che sulla saracinesca di un locale in via Verdi, su iniziativa del proprietario dell’attività, ha realizzato un murale con il volto di Federico. Modi diversi ma autentici che raccontano quanto Frusciante abbia lasciato un segno. Un legame, quello tra lo youtuber e la città, destinato tra l’altro a consolidarsi ulteriormente attraverso un progetto istituzionale. A febbraio il sindaco Salvetti ha annunciato l’intenzione di organizzare una tre giorni di iniziative e eventi “per costruire un momento partecipato all’altezza della passione e dell’impegno che metteva Federico”.

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