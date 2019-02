Ecco l’Orient Express, tra mito e bellezza

Sabato 23 febbraio, dalle 10 alle 16, sarà possibile visitare (ad ingresso gratuito) alcuni dei vagoni del treno più famoso del mondo

In occasione del decennale di partnership di Ma Service, Venice Simplon-Orient Express e Knorr-Bremse Rail Systems Italia nei giorni 22 e 23 febbraio, all’interno dello stabilimento Mida di via Spagna, nel Parco Industriale di Guasticce, avrà luogo l’evento di presentazione del “Venice Simplon-Orient Express”, il treno che ha attraversato la storia ispirando capolavori del cinema e della letteratura (clicca sul link in fondo all’articolo per consultare la fotogallery).

Per la prima volta al pubblico si apriranno le porte dello stabilimento che ospita l’Orient Express e sarà possibile salire a bordo delle carrozze più prestigiose, veri gioielli di eleganza e raffinatezza, cogliendo un’occasione unica per vivere da vicino il fascino del treno leggendario. La notizia era stata anticipata lo scorso 27 novembre proprio da Quilivorno.it che aveva mostrato in anteprima le foto degli storici vagoni approdati a Guasticce (clicca qui per leggere la news).

L’evento, patrocinato dal Comune di Collesalvetti, si articolerà in due giornate: venerdì 22 febbraio dalle 11 alle 13, alla presenza di istituzioni e Autorità; sabato 23 febbraio apertura al pubblico, con orario continuato, dalle 10 alle 16 ad ingresso completamente gratuito. “Non è necessario per il pubblico prenotare la visita. Basterà presentarsi all’ingresso di via Spagna dello stabilimento Mida dalle 10 alle 16 per poter effettuare un piccolo tour su alcuni dei vagoni messi a disposizione per gli occhi dei visitatori”.

“Sono estremamente orgoglioso – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Bacci – che il nostro territorio, grazie alla ditta Mida, ospiti un evento così prestigioso. Una ulteriore conferma dell’importanza logistico-industriale rappresentata dall’area di Guasticce, destinata a crescere in virtù dei collegamenti ferroviari presenti e, soprattutto, di quelli in cantiere”. “Non appena abbiamo saputo che l’Orient Express avrebbe fatto tappa a Guasticce, nel Comune di Collesalvetti – ha aggiunto il sindaco – ci siamo interfacciati con il pool di imprese che ha curato l’intervento manutentivo al fine di dare la possibilità alla cittadinanza di vedere da vicino questa meraviglia: invito quindi tutti a partecipare a questo evento unico ed esclusivo”.