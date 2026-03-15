Il murale di via dei Pensieri raddoppia e intanto è stato ripulito

Il muro prima (durante la foto di gruppo) e dopo

Appartenenza Labronica e Comunità Islamica, alla seconda uscita a favore del territorio, al lavoro stamattina: tolte le erbacce dal marciapiede, imbiancato il muro dove sorgerà il nuovo dipinto. Il sindaco: "Anziché commentare sui social, c’è chi fa cose concrete e belle per la città". Beloucif Mohamed: "Vogliamo mostrare con i fatti che Livorno è anche la nostra città, come dice lo slogan"

Il murale di via dei Pensieri raddoppia. Sul muro adiacente al murale dedicato alle gare remiere verrà realizzato un murale per dire no alla violenza contro le donne. Per questo, stamattina, in vista della nuova opera sul posto era presente Appartenenza Labronica. Non erano soli i “ragazzi”: era presente anche la comunità islamica. Si tratta della loro seconda uscita a favore del territorio dopo l’intervento di rimozione delle scritte in via Teresa Mattei del 28 dicembre scorso. Così, mentre Appartenenza Labronica tagliava le piante sopra il muro, le famiglie islamiche imbiancavano la parete e toglievano le erbacce dai marciapiedi. “Lo slogan di Appartenenza Labronica è “Livorno è la mia città” – ha spiegato Beloucif Mohamed, segretario alle relazioni esterne della moschea di Livorno, presente sul posto insieme all’imam –. Vogliamo mostrare con i fatti che è anche la nostra città. Ecco perché siamo qui oggi”. “Molto spesso, quando si parla di immigrazione, si tende a parlare solo degli aspetti negativi – spiega il presidente Bruno Rotelli –. Invece non è così. Queste persone, perfettamente integrate nel tessuto cittadino, ne sono la dimostrazione e sono qui per il bene della città”. “La comunità islamica e Appartenenza Labronica sono due realtà preziose della nostra città – chiosa il sindaco Salvetti, presente sul posto –. Vedendoli tutti all’opera mi piace lanciare un messaggio: invece di restare sui social a commentare l’argomento del momento, c’è chi fa cose concrete e belle per la città”. Ad unire le due realtà è stato il security manager Giampaolo Dotto. Mentre Aamps ha fornito supporto distribuendo guanti e sacchi e occupandosi poi dello smaltimento.

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