La luminaria di Madame Sitrì sarà a Straborgo e Effetto Venezia

Immagine tratta dal video realizzato dal sindaco Salvetti

Il sindaco Salvetti ha annunciato che verrà installata durante i grandi eventi cittadini con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e dare nuova vita ad un allestimento acquistato dal Comune

La luminaria con la canzone Madame Sitrì di Bobo Rondelli sarà a Straborgo. A spiegare la scelta è stato il sindaco Salvetti, durante la conferenza stampa di Straborgo, che ha annunciato l’installazione in Borgo Cappuccini con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e dare nuova vita ad un allestimento acquistato dal Comune. La luminaria verrà così riutilizzata per i grandi eventi cittadini. Dopo Straborgo, infatti, sarà trasferita a Effetto Venezia in un percorso che punta a creare continuità scenografica tra le principali manifestazioni dell’estate livornese.

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