Neutralizzata la bomba d’aereo da 450 kg trovata in porto

Foto dal sito ufficiale dell'Esercito Italiano www.esercito.difesa.it

L’ordigno americano, rinvenuto nei pressi della Torre del Marzocco durante i lavori sulla banchina, conteneva circa 240 chili di esplosivo. Trasportato in una cava del Gabbro, è stato definitivamente distrutto dagli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri

È stata neutralizzata la bomba d’aereo rinvenuta nell’area portuale di Livorno a fine agosto, nei pressi della data-end=”741″>Torre del Marzocco, durante alcuni lavori di sistemazione della banchina. A intervenire sono stati gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, specializzati nella bonifica e nella neutralizzazione di ordigni bellici. La notizia è apparsa nella giornata del 9 settembre sul sito ufficiale dell’Esercito.

Si trattava di una bomba d’aereo di fabbricazione americana del peso di circa 450 chili, rinvenuta priva dei congegni di attivazione, ma contenente comunque circa 240 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale.

Le operazioni di bonifica sono iniziate alle 10.30 del 9 settembre, con il caricamento dell’ordigno e il successivo trasporto verso una cava in località Gabbro, nel territorio di Rosignano Marittimo, dove la bomba è stata definitivamente distrutta.

data-start=”1441″ data-end=”1814″>L’intervento è stato coordinato dalla Prefettura di Livorno e dal Comando Territoriale Nord dell’Esercito. A garantire la sicurezza dell’area e l’interdizione al traffico hanno inoltre contribuito vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana e forze dell’ordine, impegnati nelle attività necessarie a consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Quello effettuato a Livorno è uno dei numerosi interventi portati avanti dall’Esercito dall’inizio dell’anno. Il 2° Reggimento Genio Pontieri ha già eseguito 120 interventi di bonifica, riguardanti ordigni bellici di diversa tipologia, nelle nove province di competenza territoriale: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e La Spezia.

Un’attività che conferma il ruolo degli specialisti dell’Esercito nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica del territorio, con la capacità di intervenire, attraverso i propri reparti specializzati, su tutto il territorio nazionale a tutela della collettività.

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