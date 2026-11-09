“Non dimenticheremo mai quello che avete fatto per Gianluca”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Fabio ringrazia a nome della famiglia tutte le persone che hanno soccorso e assistito il fratello: “Sapere che non era solo significa tanto per noi”

Il dolore per una perdita così improvvisa è impossibile da raccontare. Eppure, anche nel momento più difficile, Fabio Pellino, fratello di Gianluca, scomparso a 37 anni in un incidente in viale Carducci, trova la forza per rivolgere un pensiero a tutte le persone che si sono prodigate per aiutare il fratello: “Non ci sono parole per descrivere il dolore che sto provando. Voglio però ringraziare, a nome mio e di tutta la mia famiglia, tutti coloro che gli sono stati accanto, che lo hanno aiutato e assistito fino alla fine”. In mezzo ad una tragedia che ha lasciato una famiglia nel lutto, c’è dunque la consapevolezza che Gianluca, nei suoi ultimi istanti, non è stato lasciato solo. Nell’articolo pubblicato nei giorni scorsi, la volontaria della Svs Asya aveva raccontato quei momenti drammatici, spiegando come diverse persone insieme a lei si fossero fermate per prestare soccorso e avevano avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore pubblico collocato nelle vicinanze, dedicato alla memoria di Alessia Angulo. Uno sforzo proseguito poi dai sanitari giunti sul posto. “Sapere che in quegli ultimi momenti non era solo significa tanto per noi – conclude Fabio, che ringraziamo per la disponibilità – Grazie davvero, di cuore. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto per lui”.

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