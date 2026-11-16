La tassa di soggiorno supera un milione di euro, Salvetti: “Traguardo storico”

E la prima volta nella storia di Livorno. Il sindaco: "L'economia del turismo può valere il 10-11% del Pil cittadino". Tramonti: "Siamo sulla strada giusta". Presentati i dati dell'Osservatorio turistico regionale: nei primi nove mesi del 2026 registrate 637mila presenze con una crescita dell'8,3%. Aumenta anche la permanenza media: quasi due notti e mezzo per visitatore

Livorno supera per la prima volta nella sua storia il milione di euro di tassa di soggiorno. Un traguardo che fotografa la crescita del turismo in città e che il sindaco Luca Salvetti considera uno dei risultati più significativi del lavoro portato avanti dall’amministrazione sul fronte della promozione e dell’accoglienza turistica. Il dato si attesta intorno a 1 milione e 150mila euro. “Per la prima volta nella storia di questa città andiamo oltre un milione di tassa di soggiorno. Siamo particolarmente soddisfatti perché rappresenta un riferimento molto significativo del lavoro svolto”. Salvetti ha ricondotto questo risultato a una riorganizzazione complessiva del settore turistico, considerato una componente sempre più importante dell’economia cittadina. “Livorno ha un tavolo dell’economia con diverse gambe: dall’industria chimica al porto, dal commercio ad altri settori. Era venuta un po’ meno quella del turismo, che può valere il 10-11% del Pil cittadino. Non è la soluzione a tutto, ma perché rinunciare a una componente così importante per la crescita economica?”.

Oltre 637mila presenze nei primi nove mesi

Il dato sulla tassa di soggiorno trova conferma nei numeri diffusi dall’Osservatorio turistico regionale. Da gennaio a settembre 2026 Livorno ha registrato 636.900 presenze, circa 637mila, con una crescita dell’8,3%. Un incremento che colloca l’ambito livornese al secondo posto in Toscana per crescita, alle spalle soltanto dell’area di Grosseto Sud. Se l’andamento dell’ultimo trimestre dovesse confermare quello dello scorso anno, la città potrebbe superare le 800mila presenze turistiche nel 2026. Un aspetto che Salvetti ha voluto sottolineare riguarda la natura di questi numeri: non si parla dei crocieristi, ma di persone che scelgono Livorno come destinazione, arrivano in città e vi soggiornano, pernottando nelle strutture alberghiere, extralberghiere e nelle locazioni turistiche. Cresce anche la permanenza media, che raggiunge 2,49 notti, con un incremento di 0,18 rispetto al periodo precedente. In altre parole, chi sceglie Livorno si ferma mediamente quasi due notti e mezzo.

Quasi mille posti letto in più rispetto al passato

Un altro indicatore significativo riguarda la capacità ricettiva. Attualmente Livorno dispone di 9.222 posti letto. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, il 53,2% è italiano, il 31,5% arriva da altri Paesi europei, l’11,9% da Paesi extraeuropei, mentre il 3,4% non risulta classificato. Tra i turisti stranieri spiccano i tedeschi, con circa 32mila presenze, seguiti dai francesi con 12mila. Interessante anche il dato relativo alla Cina, con circa 6mila visitatori. “Non stiamo parlando di crocieristi, ma di persone che prendono l’aereo a Roma o a Pisa e vengono a vedere Livorno. Secondo me è un dato assolutamente interessante”, ha commentato il sindaco.

Il turista spende in media 106 euro al giorno

L’Osservatorio ha analizzato anche le abitudini di spesa dei visitatori. Lo scontrino medio giornaliero è di 106 euro, distribuiti tra ricettività (97 euro), ristorazione (27 euro), bar (12 euro), attrazioni (18 euro) e shopping (24 euro), secondo le diverse voci di spesa rilevate dall’indagine. Il rapporto evidenzia inoltre un sentiment positivo da parte di chi visita la città per turismo, mentre risulta meno favorevole tra chi arriva a Livorno per motivi di lavoro.

La crescita della città e gli altri indicatori

Salvetti ha infine collegato i risultati del turismo ad altri indicatori che, nelle ultime settimane, hanno restituito un’immagine positiva dell’andamento cittadino. A partire dalla graduatoria di Legambiente sull’Ecosistema urbano, che ha visto Livorno guadagnare dieci posizioni, raggiungendo il 18° posto in Italia, fino ai dati diffusi da Italia Oggi, che segnalano ulteriori progressi complessivi. “Diamo a queste classifiche un valore relativo, ma se tutti gli indici ci segnalano una Livorno che cresce, significa che qualcosa sta funzionando”.

Adriano Tramonti: “Siamo sulla strada giusta”

Sui risultati raggiunti e soprattutto sulle prospettive future è intervenuto anche Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM. Per Tramonti il 2027 rappresenterà un anno importante, nel quale sarà necessario passare dalla fase di crescita a quella del consolidamento dei risultati ottenuti. “Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, ma siamo arrivati a una fase di maturità nella quale dobbiamo cominciare a consolidare tutto questo”. Un passaggio fondamentale sarà quello della commercializzazione dei pacchetti turistici. In questo senso entra in gioco la DMC (Destination Management Company) individuata dal Comune di Livorno, alla quale spetterà il compito di trasformare le strategie di promozione in proposte concrete da portare sui mercati. “Possiamo studiare e costruire il piano migliore del mondo, ma se poi non ha un ritorno imprenditoriale ed economico rischia di andare perduto. Attraverso la DMC proveremo a portare i nostri pacchetti turistici all’interno delle fiere europee”. Tra gli appuntamenti già individuati figurano il Salon du Tourisme di Parigi, la fiera di Monaco e quella di Zurigo. “Questi numeri ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. Avevamo già individuato le fiere alle quali partecipare prima ancora di avere a disposizione gli ultimi dati, che hanno ulteriormente confermato la bontà delle nostre scelte”. L’assessore Rocco Garufo ha infine sottolineato come Livorno sia ormai considerata, anche fuori dai confini cittadini, un modello positivo per le politiche di sviluppo turistico. “È significativo che, fuori da Livorno, realtà come la Regione Toscana e altre città ci considerino un modello positivo”.

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