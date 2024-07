Posati i primi elementi della nuova pavimentazione

Le primissime "mattonellone" del nuovo pavimento sotto i portici della Farmacia Comunale

Come da progetto saranno sei i colori del nuovo pavimento di via Grande con gradazioni dal blu intenso (lato Quattro Mori) fino al rosso mattone (andando verso piazza della Repubblica). All'interno sono stati inseriti elementi di travertino per "riprendere" il travertino che verrà posizionato intorno

Posati stamattina i primi elementi della nuova pavimentazione che richiama a quella palladiana. Come da progetto saranno sei i colori del nuovo pavimento con gradazioni dal blu intenso (lato Quattro Mori) fino al rosso mattone (andando verso piazza della Repubblica). All’interno di ogni mattonellona sono stati inseriti elementi di travertino per “riprendere” il travertino che verrà posizionato intorno. Dopo l’inaugurazione delle due piazzette di piazza Colonnella, di fatto il primo tratto completato della nuova via Grande, sono due i cantieri attualmente aperti. Quello di via Piave, dov’è in corso la realizzazione del primo attraversamento pedonale rialzato con il nome di un livornese famoso, e quello davanti alla Farmacia Comunale dove appunto stamattina è avvenuta la prima posa.

