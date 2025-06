Rubata la grondaia della “casina dei gatti” alla Guglia

La grondaia

“Gesto squallido e vigliacco. Ora dovremo trovare le risorse per ricomparla”. Franco Fantappiè deve fare i conti con un altro furto. Dopo le scatolette per gatti, poi ritrovate, rubate a inizio maggio dalla Pandina dell’associazione, stamattina il presidente di Anpana recandosi alla residenza comunale dei gatti randagi in piazza Barriera Garibaldi ha scoperto che era stata rubata la grondaia di rame.

