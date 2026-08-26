Tre salvataggi in meno di un mese, Mirko sarà premiato in Comune
Il Comune ha deciso di riconoscere pubblicamente il coraggio e la prontezza del bagnino livornese di 52 anni protagonista di tre interventi decisivi il 20 luglio, il 4 agosto e il 14 agosto
La prima volta è stata il 20 luglio quando Castelli, bagnino livornese di 52 anni del Bagno Arlecchino a Marina di Pisa, ha notato un ragazzo di circa trent’anni in difficoltà oltre la scogliera. Il giovane era semi-incosciente e rischiava di annegare. Mirko non ha esitato: ha preso il baywatch, si è tuffato e lo ha raggiunto riuscendo a riportarlo a riva. Una volta sulla spiaggia ha iniziato le prime manovre di soccorso, attivando anche il 112. Il secondo intervento avvenuto il 4 agosto: in quella occasione ha salvato un bagnante di circa 50 anni con il sup che, alle prese con il mare agitato, non riusciva più a rientrare. Il terzo episodio il 14 agosto, un’altra emergenza. Stavolta per un turista di circa sessant’anni in difficoltà. Mirko lo ha visto sbracciare, poi sparire sott’acqua. Ancora una volta è scattato immediatamente e ha raggiunto l’uomo, riuscendo a recuperarlo con l’aiuto del collega Federico del Bagno Marta e a riportarlo sulla spiaggia, dove sono intervenuti i sanitari. Due episodi diversi, ma accomunati dalla stessa caratteristica: la capacità di riconoscere il pericolo in pochi istanti e trasformare l’esperienza in un gesto concreto. Adesso arriva il riconoscimento del Comune di Livorno. Un gesto simbolico per sottolineare il valore dei singoli interventi, ma anche quello di una professione che in situazioni come queste può fare la differenza. A settembre la premiazione.
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