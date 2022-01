Via Cimarosa chiusa circa due ore per allagamento

Strada riaperta dopo circa due ore di lavoro congiunto Protezione Civile del Comune, polizia municipale e Avr

Mediagallery

E’ stata riaperta dopo circa due ore di lavoro congiunto Protezione Civile del Comune, polizia municipale e Avr via Cimarosa allagatasi in seguito alle forti piogge del 27 dicembre. Il lavoro congiunto di tutti quanti ha permesso di riaprire le caditoie. La municipale ha chiuso la strada per consentire le operazioni di ripristino della situazione. La foto diurna inviata da un lettore, che ringraziamo, mostra come si presentava via Cimarosa. Nelle altre foto in notturna la strada chiusa dagli agenti della municipale.