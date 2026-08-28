“Vizzoni è nei nostri cuori e merita l’intitolazione di uno spazio pubblico”

Foto di Gianfranco Grossi, che ringraziamo

La presidente di Insieme per la Vita sostiene la proposta del primario Danieli: "I più anziani lo ricorderanno con un sorriso e i più giovani potranno conoscerne i valori di professionalità e umanità. Grazie per quello che ci hai insegnato. Ciao prof"

Dopo la proposta del primario di Pediatria Roberto Danieli di dedicare uno spazio pubblico di Livorno al professor Luciano Vizzoni, arriva il commento di Paola Pomponi, che ringraziamo per la disponibilità, presidente dell’associazione Insieme per la Vita, realtà che lo stesso Vizzoni contribuì a fondare e alla quale dedicò una parte importante del suo impegno a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.

“Cosa potrei dire dopo aver letto le parole di Roberto Danieli che in modo così esaustivo ha ricordato Luciano Vizzoni, senza dimenticare il dottor Micheletti che per primo ha lanciato l’idea… Un uomo che ha coniugato professionalità e umanità come pochi sanno esprimere. Il suo lavoro era amore e passione. Amore per i bambini ai quali si rivolgeva con estrema dolcezza, sensibilità. Ho avuto modo di osservarlo mentre visitava questi bambini all’inizio timorosi di questo dottore in camice bianco ma in pochi attimi tutto cambiava. La voce pacata, il sorriso, il gesto di una carezza. Per il bambino diventava come un padre, un nonno.

Ho parlato spesso con lui. Una comunione di idee, un desiderio di poter fare sempre qualcosa di piu per essere vicini a chi soffre. I bambini non dovrebbero mai soffrire. E vedere famiglie che cercano speranza. Dare un aiuto in tutti i modi possibili. Con le cure mediche, con il sostegno sia materiale che mentale. E così è nata l’associazione Insieme per la vita. Il professor Vizzoni e un gruppi di genitori, e qui devo ricordare Gianfranco Grossi, hanno realizzato questo progetto. E oggi sono più di 40 anni che esiste. Nel nostro piccolo e con tante difficoltà cerchiamo di portare avanti quello che era il desiderio del nostro professore

Ciao professore! Sei stato, sei e sarai sempre nei nostri cuori perché ci hai insegnato tanto. Ci hai insegnato l’amore per il nostro lavoro, la dedizione, l’umanità, la condivisione, la ricerca del bene, il porgere la mano verso chi ha bisogno. Livorno dovrebbe sempre ricordarsi di Luciano Vizzoni. Per questo sostengo l’importanza di dedicare a lui una via, una piazza, un piccolo parco.

In questo modo i più anziani lo ricorderanno con un sorriso e i più giovani si chiederanno: “Chi era questa persona?”. E spero che andando a scoprire chi era scopriranno i veri valori della vita.

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