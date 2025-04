Sangiovannese – Us Livorno 2-2. Amaranto beffati nel finale

L'autogol di Fancelli e la magia di Della Spoletina condannano gli uomini di Indiani al terzo pareggio consecutivo. Di Malva e Frati i due timbri del momentaneo doppio vantaggio labronico, nel recupero Dionisi si divora il 3-2 da due passi

di Lorenzo Evola

Un finale amaro in quel di San Giovanni Valdarno. Gli amaranto dominano per gran parte del match e si portano avanti grazie ai timbri di Malva e Frati – inframezzati dal rigore parato da Ciobanu a Nieri – ma vengono rimontati dai biancoazzurri in extremis. L’autogol di Fancelli e il sigillo di Della Spoletina in zona Cesarini ristabiliscono la parità, Dionisi in pieno recupero avrebbe l’occasione del nuovo sorpasso ma sciupa a due passi dalla porta colpendo il palo. Terzo pari consecutivo per Luci e compagni, attesi adesso dalle ultime due uscite della regular season prima della Poule Scudetto Serie D.

La cronaca

Indiani opta – comprensibilmente – per un po’ di turn over inserendo Ciobanu, Fancelli, Arcuri e Frati dal 1’ ma la prestazione amaranto non ne risente, anzi. Brenna e compagni partono forte e trovano il vantaggio grazie a Malva, il quale conferma uno stato di forma invidiabile siglando il suo secondo gol consecutivo in campionato con un sinistro letale da posizione defilata su assist di Frati, dopo un recupero in mediana di Bellini. La Sangiovannese non mostra segnali di vita e allora sono i labronici a flirtare con il raddoppio prima con Rossetti (destro debole bloccato da Patata) e poi, soprattutto, con Parente a dir poco sciupone quando spara in cielo un destro in area su imbeccata precisa di Hamlili. Lo stesso Hamlili ci prova al tramonto della prima frazione ma il suo destro si spegne fuori dallo specchio della porta.

Ad inizio ripresa al Fedini si concretizza una delle più note leggi del calcio ovvero “gol sbagliato, gol subito”. Dopo neanche un giro d’orologio infatti, Arcuri stende Pertica lanciato sulla destra, per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Nieri ma Ciobanu è superlativo nel bloccare il destro dell’attaccante biancoazzurro, nel proseguimento dell’azione lo stesso Arcuri si invola sulla sinistra e centra per Frati, la retroguardia di casa sbaglia il disimpegno e allora il numero 18 non ci pensa due volte a trafiggere Patata con il piede debole. Un gol che abbatte ulteriormente i ragazzi di mister Deri, incapaci di creare pericoli dalle parti di un sempre attento Ciobanu una volta riversati nella metà campo avversaria. Indiani decide di mischiare le carte inserendo i vari Russo, Dionisi e Bonassi e per gli amaranto il finale pare assumere i connotati di una ordinaria amministrazione del risultato. A dieci dalla fine i labronici sfiorano addirittura il tris con Hamili, sfortunato nel destro a giro da fuori che muore sulla traversa. Ma a cinque minuti dal triplice fischio ecco l’episodio che accende il tramonto di gara. Sugli sviluppi di un cross dalla destra Fancelli, nel tentativo di anticipare Nieri, devia sfortunatamente la sfera nella propria porta a Ciobanu battuto. Allo scoccare del 90′ poi, i padroni di casa trovano anche il pareggio con una perla di Della Spoletina, il quale scaglia un sinistro imparabile da fuori area. Gli amaranto, sorpresi dall’uno due della compagine valdarnese, si riaffacciano in area biancoazzurra e avrebbero pure la ghiotta chance per il 3-2. Sulla respinta di Patata, Dionisi calcia a botta sicura ma colpisce il palo da due passi. In extremis ci prova anche Russo da fuori ma Patata non si fa superare, spegnendo le speranze di Luci e compagni di una possibile contro rimonta.

Le pagelle

Ciobanu 7: Rischia la frittata in avvio rinviando addosso a Bocci, eroico nel disinnescare il rigore di Nieri ad inizio ripresa. Promosso.

Fancelli 6: Torna titolare dopo diverso tempo, offre una prestazione senza grosse sbavature sulla destra. Semplicemente sfortunato sull’autogol che riaccende le speranze biancoazzurre.

Brenna 6: Qualche chiusura degna di nota e poco altro per il capitano amaranto, aiutato anche da un reparto offensivo avversario non proprio brillante.

Botrini 6: Più traballante rispetto ai suoi compagni di reparto ma non soffre granchè neanche lui quando la Sangiovannese alza i giri del motore (dal 75’ Borri sv)

Parente 6: Si propone spesso sulla destra ma si dimostra poco freddo al 20esimo quando calcia altissimo sull’imbucata di Hamlili. Nella ripresa bada più a contenere, tutto sommato sufficiente.

Hamlili 6.5: Prestazione di spessore quella del numero 28 amaranto. La cerniera con Bellini non lascia margine di manovra ai dirimpettai valdarnesi. Manda in porta Parente che spreca, si mette in proprio ma non trova lo specchio. Nel finale centra una traversa con uno splendido destro a giro che grida ancora vendetta.

Bellini 6.5: Torna a dettare legge in mediana al fianco del compagno di mille battaglie. Recupera la sfera in occasione dello 0-1 firmato Malva, calamita tutti i palloni nella prima frazione con la solita dose di grinta e abnegazione. Cala un po’ nella ripresa fino alla sostituzione (dal 77′ Luci sv).

Arcuri 6: Lanciato dal 1’ da Indiani sulla sinistra, dopo un primo tempo privo di spunti, si rende protagonista nel bene e nel male ad inizio ripresa. Dopo neanche un minuto dal rientro dagli spogliatoi atterra Pertica in area e costringendo quindi l’arbitro ad indicare il dischetto. In seguito all’errore di Nieri però si riscatta servendo l’assist (con il contributo della difesa di casa) per il raddoppio di Frati (dal 67’ Bonassi 6: Senza infamia e senza lode nel finale).

Frati 7: Un po’ di spazio anche per lui in questo finale di campionato, si rende utile con il tocco per Malva che firmerà lo 0-1. Nel secondo tempo trova la gloria personale con un destro che non lascia scampo a Patata, dopo un rinvio maldestro della difesa biancoazzurra (dal 67’ Dionisi 5.5: Un errore non da lui nel recupero, quando spara sul palo a porta semivuota)

Malva 7: Conferma il proprio periodo di forma eccezionale timbrando il vantaggio con un sinistro a fin di palo. Prova a farsi notare finché resta in campo ma non crea altri pericoli dalle parti di Patata (dal 67’ Russo 6: Cerca la gloria nell’ultima azione del match ma Patata gli dice di no)

Rossetti 5.5: Poco e mal servito là davanti, ha una mezza chance nel primo tempo ma calcia addosso a Patata. Dionisi gli regala un bel suggerimento nel finale ma cincischia troppo e vanifica tutto. Non un gran pomeriggio per il bomber amaranto

All. Indiani 6: Al termine dell’ennesimo match dominato dai suoi ragazzi esce fuori un pareggio piuttosto casuale. Anche con qualche cambio nella formazione iniziale, comunque, ha dimostrato di esprimere un calcio godibile ed efficace.

Le formazioni ufficiali

Sangiovannese (3-5-2): Patata; Fumanti, Santeramo, Chelli; Pertica, Foresta, Cenci, Romanelli, Giannassi; Bocci, Nieri

Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Botrini; Parente, Hamlili, Bellini, Arcuri; Frati, Malva; Rossetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

93' Russo! Sinistro dell’ex Lucchese, vola Patata che devia in corner 92' Dionisi! Il numero 9 colpisce il palo da due passi sulla respinta di Patata 90' PAREGGIO DELLA SANGIOVANNESE! Clamoroso al Fedini, Della Spoletina trova l’angolino con una conclusione da fuori area, non ci può arrivare Ciobanu 87' GOL DELLA SANGIOVANNESE! Cross dalla destra, Fancelli cerca di anticipare Nieri ma tocca involontariamente in porta a Ciobanu battuto 81' Traversa di Hamlili! Destro a giro splendido del numero 28, la palla si infrange sul montante 80' Bonassi dalla destra centra per Rossetti, si salva in corner la difesa di casa 77' Spazio anche a Luci per Bellini 75' Dentro anche Borri per Botrini 72' Prova una timida reazione la compagine valdarnese abbassano il baricentro gli uomini di Indian i 67' Dentro Dionisi, Bonassi e Russo per Frati, Arcuri e Malva 62' Frati manda in porta Rossetti, fuorigioco però dell’ex Novara 54' Malva da fuori, palla in curva 52' Ammonito Pertica per proteste 48' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO FRATI! Incredibile al Fedini! Dopo il rigore fallito da Nieri, Arcuri si invola sulla sinistra e centra per Frati, bravo a sfruttare un disimpegno errato della retroguardia di casa e trafiggere Patata di destro 47' CIOBANU PARA IL RIGORE DI NIERI! Grande intervento del portiere amaranto che neutralizza il destro dal dischetto dell’attaccante biancoazzurro 46' RIGORE PER LA SANGIOVANNESE! Arcuri stende Pertica, il direttore di gara indica il dischetto Comincia la ripresa al Fedini! Termina il primo tempo al Fedini. Livorno avanti grazie al timbro di Malva 45' Saranno due i minuti di recupero 45' Giallo per Foresta, duro su Frati 43' Malva a terra, gioco fermo 41' Ultimi minuti della prima frazione, padroni di casa che provano ad affacciarsi dalle parti di Ciobanu 39' Destro di Hamlili da buona posizione, palla di poco larga 37' Sangiovannese che alza un po’ i ritmi, controllano senza patemi gli uomini di Indiani 31' Fallo di Bellini su Cenci, punizione per i biancoazzurri 27' Amaranto in pieno controllo delle operazioni, padroni di casa inoffensivi in questa prima mezz’ora 20' Parente! Lancio di Hamlili per l’esterno amaranto che spara alle stelle da ottima posizione 18' Frati da fuori, sinistro sbilenco 17' Destro di Rossetti, blocca Patata 15' Frati prova l’imbucata per Rossetti, palla troppo corta 9' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MALVA! Bellini recupera palla e serve Frati il quale tocca per Malvain area. Il numero 11 si sposta la sfera sul sinistro e trafigge Patata con un rasoterra imparabile. Amaranto in vantaggio 7' Ciobanu rinvia addosso a Bocci che per poco non trova la via del gol 3' Ritmi blandi in questo avvio Comincia il match al Fedini!

