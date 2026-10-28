I tifosi della Pielle al fianco dei bambini bisognosi

CiRegaliUnQuaderno? Conclusa l'iniziativa delle Rebels Girls e dei Rebels della Pielle Livorno. Il materiale scolastico raccolto con è stato consegnato all'Associazione Amici della Zizzi e alla Fondazione Caritas

Si è conclusa l’iniziativa “CiRegaliUnQuaderno?”, organizzata dalle Rebels Girls e dai Rebels della Pielle Livorno, finalizzata alla raccolta di materiale scolastico destinato a tanti bambini bisognosi della città. Il progetto si è chiuso con la consegna del materiale raccolto all’Associazione Amici della Zizzi e alla Fondazione Caritas Livorno. Mercoledì scorso è stata la volta dell’Associazione Amici della Zizzi: tanti bambini, allegria e felicità hanno accompagnato la consegna, in una bella atmosfera di festa. Sabato, invece, il materiale è stato consegnato presso la struttura della Fondazione Caritas Livorno, in via La Pira. Anche in questa occasione sono stati distribuiti cartoni pieni di quaderni, matite, pennarelli, penne, lapis e tanto altro materiale scolastico, che rappresenterà un aiuto prezioso per i bambini e i ragazzi accompagnati e sostenuti dalla Fondazione. Un caro saluto a Roberta Filice, dell’Associazione Amici della Zizzi, e a Federica Veroni, della Fondazione Caritas Livorno, con un ringraziamento a entrambe per il loro impegno quotidiano a favore della comunità. Anche questa volta, dunque, l’iniziativa si conclude con grande successo grazie al lavoro delle Rebels Girls e dei Rebels della Pielle, ma anche al contributo di tutti i tifosi dal cuore biancoazzurro, che ancora una volta hanno dimostrato una straordinaria generosità. Appuntamento alla prossima iniziativa!

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