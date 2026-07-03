Memorial Daniele Porciani, domenica 5 luglio si chiudono le iscrizioni

Ringraziamo la famiglia per la disponibilità

Gli organizzatori: "Rendiamo questo memorial indimenticabile, esattamente come avrebbe voluto Dani". Parte del ricavato sarà devoluto ad AGBALT. Per iscrizioni è possibile contattare il 328 5364083. Il torneo si svolgerà dal 9 luglio al 2 agosto all'impianto delle 5 Querce

Prosegue il conto alla rovescia verso il 1° Trofeo Daniele Porciani, il memorial che dal 9 luglio al 2 agosto animerà l’impianto sportivo delle 5 Querce trasformando il ricordo di Daniele in un’occasione di sport, amicizia e solidarietà. Un’iniziativa nata dalla volontà della famiglia e degli amici di trasformare il dolore in qualcosa di concreto, mantenendo vivo il sorriso e l’entusiasmo di chi aveva nel calcio una delle sue più grandi passioni. A pochi giorni dal via della manifestazione, gli organizzatori ricordano che le iscrizioni termineranno ufficialmente domenica 5 luglio. L’invito è rivolto a tutti: “Non aspettate l’ultimo secondo: formate le squadre, stringete i laccetti e correte a iscrivervi“. L’obiettivo è quello di vivere settimane all’insegna della condivisione. “Per noi non sarà solo una competizione, ma una grandissima festa. Dani era gioia, energia e voglia di stare insieme. Il modo migliore per tenerlo vivo è far risuonare il campo di risate, tifo e palloni che girano. Rendiamo questo memorial indimenticabile, esattamente come avrebbe voluto lui. Dani fa il tifo da lassù, noi vi aspettiamo a bordo campo”. Il torneo sarà articolato in due categorie: Open Age, riservata ai partecipanti dai 15 anni in su, e Giovanile, dedicata ai ragazzi nati nel 2012, 2013 e 2014. Accanto all’aspetto sportivo ci sarà anche quello benefico: parte del ricavato sarà devoluto ad AGBALT, l’associazione che dal 1986 sostiene i bambini affetti da leucemie e tumori e le loro famiglie. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 328 5364083.

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