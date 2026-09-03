Oltre la rete sotto la superficie, via alla tre giorni di sport e inclusione

Dall’11 al 13 settembre l'evento promosso da Sport Insieme Livorno. Ospite d’eccezione Alessandro Cianfoni, tennista, campione di apnea paralimpica e detentore di record mondiali

Quando la vita impone una battuta d’arresto, lo sport sa diventare il terreno in cui ridefinire se stessi. Quando il limite si fa più grande, la sfida diventa ancora più entusiasmante e il gusto della vittoria acquista un valore che va oltre qualsiasi medaglia. Con questo spirito nasce “Oltre la rete sotto la superficie”, una tre giorni promossa da Sport Insieme Livorno in collaborazione con Deep Instinct Freediving, con il sostegno del Circolo Canottieri Solvay, il Centro Federale Livorno – Piscine “Camalich-Neri” e con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo e della sezione toscana del Comitato Italiano Paralimpico.

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, il litorale tra Rosignano Solvay e Livorno diventerà il teatro di un evento aperto a tutta la cittadinanza, pensato non solo per gli atleti con disabilità, ma per chiunque creda nello sport come strumento di unione e libertà. Ospite d’eccezione dell’evento sarà Alessandro Cianfoni: primario neuroradiologo, tennista, campione di apnea paralimpica e detentore di record mondiali. Un esempio vivente di come passione, determinazione e rigore scientifico possano abbattere ogni barriera. Alessandro sarà la guida di un percorso di condivisione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’apnea o approfondire le proprie skills, dentro e fuori dal campo da gara.

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