Torna Stardust for the Children

In sella per una serata di outdoor cycling benefico. Tra gli istruttori anche i livornesi Francesco Gambino e Silvia Matteini

Sport, musica e solidarietà si incontrano per la decima edizione di “Stardust for the Children”, l’appuntamento di outdoor cycling benefico in programma sabato 5 settembre, dalle 19 alle 22, in piazza A. Madonna a Eliopoli, a Calambrone. Una serata che unisce attività sportiva e beneficenza: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a Eppur si Muove, associazione impegnata nel sostegno ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa e dall’Università di Pisa, taglia quest’anno il traguardo della decima edizione, dopo un percorso iniziato nel 2017. A guidare i partecipanti ci saranno diversi istruttori, tra cui anche Francesco Gambino e Silvia Matteini, entrambi istruttori di Livorno, insieme ad Angelo Zullo, Roberto Biasini, Cecilia Profeti e Luca Simone. L’appuntamento si propone ancora una volta di trasformare una piazza in una grande palestra all’aperto, con le biciclette al centro e la musica a fare da colonna sonora. Un modo per pedalare insieme e, allo stesso tempo, contribuire a una causa benefica. Dalle precedenti edizioni sono arrivati oltre 10mila sorrisi donati e più di 600 partecipanti complessivi. L’ingresso è su iscrizione. Il sito ufficiale di Stardust for the Children.

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