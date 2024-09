A Stagno il Polo della Salute sempre più importante per la comunità

Si è tenuta oggi presso il New Eos Wellness Club la conferenza stampa dedicata al Polo della Salute, un progetto che si sta affermando come punto di riferimento per il benessere psicofisico nella comunità di Collesalvetti e Livorno. La conferenza, parte della Settimana Europea dello Sport, ha visto la partecipazione di figure chiave della salute e dello sport locale, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Collesalvetti, Jacopo Susini, e i principali partner del progetto.

L’Assessore Susini, in apertura, ha sottolineato l’importanza di iniziative come il Polo della Salute per il territorio, dichiarando: “Sono ben felice di consolidare progetti che, come questo, sono fondamentali per il benessere della nostra comunità. Il Comune continuerà a sostenere attivamente queste iniziative.”

Stefano Di Mauro, amministratore del New Eos Wellness Club e capofila del progetto, ha evidenziato il successo del Polo della Salute nel migliorare la qualità della vita di molti cittadini. “Puntiamo a offrire benessere mente e corpo alla portata di tutti. Questo progetto non solo ce lo consente, ma ci sta già ripagando attraverso i casi di successo che vediamo ogni giorno. Il nostro impegno verso il territorio è più che giustificato dai risultati che stiamo ottenendo.”

Uno dei momenti più toccanti dell’evento è stato l’intervento di Teresa Tondo, 75 anni, uno dei “casi di successo” del Polo della Salute. “Mi sono affidata al Polo della Salute e al Dott. Vincenzo Sudi, chinesiologo e posturologo del centro. Grazie al loro supporto, ho potuto abbandonare il bastone e oggi partecipo alle Camminate della Salute nella natura con la Eos. Mi sento rinata, sono diventata una sportiva!” ha dichiarato Teresa con grande emozione.

Nel corso della conferenza sono stati presentati i risultati del primo anno di attività del Polo della Salute, con particolare attenzione ai benefici che il progetto ha apportato a diverse categorie di persone, soprattutto quelle affette da patologie croniche come il Parkinson. Giancarlo Russo, presidente dell’Associazione Parkinsoniani Livornesi, ha confermato il valore del progetto nel migliorare la qualità della vita dei pazienti e nell’offrire supporto continuo alle loro famiglie. Stefano Di Mauro ha annunciato il rinnovo della collaborazione per il 2024 tra New Eos e l’Associazione Parkinsoniani Livornesi per l’erogazione gratuita dei corsi AFA (Attività Fisica Adattata) dedicati ai pazienti affetti da Parkinson.

Il Dott. Giampietro Gabrielli, fisioterapista e osteopata dello Studio Cure Integrate – Centro MIRT, ha poi annunciato l’ampliamento delle collaborazioni, includendo nuovi servizi di fisioterapia e osteopatia convenzionati. Gabrielli ha spiegato che il suo studio si occuperà di fornire supporto fisioterapico altamente specializzato, contribuendo al miglioramento della salute muscoloscheletrica di numerosi cittadini.

Un’importante novità per il 2024 sarà il Progetto di Cardioprotezione, una collaborazione tra New Eos Wellness Club, Salus Itinere e il Comune di Collesalvetti, che prevede l’installazione di defibrillatori nei punti strategici del territorio e la formazione di personale qualificato per il loro utilizzo. Questo progetto mira a garantire una maggiore sicurezza e prevenzione, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini in situazioni di emergenza.

La Dott.ssa Benedetta Vannozzi, psicologa del Polo della Salute, ha rinnovato il suo impegno a mantenere attivo presso il centro lo sportello di ascolto psicologico, offrendo uno spazio sicuro e accogliente per chiunque abbia bisogno di supporto emotivo o psicologico. “Lo sportello di ascolto continuerà a essere una risorsa fondamentale per i nostri iscritti, ma siamo anche pronti a sviluppare nuove iniziative a sostegno delle persone che frequentano il centro. L’obiettivo è offrire non solo supporto fisico, ma anche emotivo e mentale, per garantire un benessere completo” ha dichiarato la Dott.ssa Vannozzi.

L’evento si è concluso con l’annuncio delle nuove iniziative per il 2024, che includono i mesi tematici di prevenzione, realizzati in partenariato con il Comune di Collesalvetti. Questi mesi tematici offriranno ai cittadini la possibilità di sottoporsi a test di prevenzione gratuiti dedicati a diverse problematiche di salute, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione e del benessere.

Con oltre un anno di successi alle spalle e una rete di partner sempre più solida, il Polo della Salute si conferma come una realtà essenziale per il benessere della comunità locale, dimostrando che la sinergia tra istituzioni, professionisti e cittadini può davvero migliorare la qualità della vita di tutti.

