Accademia della Scherma: Luna Camporeale è campionessa regionale

Weekend da incorniciare a Massa per il club labronico, con prestazioni di alto livello nel fioretto femminile e piazzamenti di prestigio anche nel settore maschile

Grandi soddisfazioni per l’Accademia della Scherma di Livorno sono arrivate questo weekend dalle gare del Campionato Regionale GPG svoltosi a Massa. Nel fioretto femminile categoria Bambine ottima prova da parte di Luna Camporeale che ha concluso al primo posto guadagnandosi così il titolo di campionessa regionale in seguito a una grande gara coronata con un bel 10-5 in finale.

Sempre nel fioretto femminile buona prova anche da parte di Viola Rosellini e Rebecca Lammardo nella categoria Ragazze.

Nel maschile, nella categoria Ragazzi, è invece sceso in pedana Riccardo Costa sia nella gara di spada che in quella di fioretto, concluse entrambe tra i migliori 8 perdendo purtroppo, in tutti e due i casi, solo di un punto per arrivare sul podio.

