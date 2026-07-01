Accademia dello Sport, sette medaglie all’Austrian Junior Open di Salisburgo

La società livornese del karate chiude la prestigiosa trasferta internazionale con 3 argenti e 4 bronzi su undici atleti in gara. Oltre 1.000 partecipanti provenienti da 15 nazioni nella competizione europea dedicata alle categorie giovanili fino agli Under 21

Si chiude con un bottino di sette medaglie la trasferta dell’Accademia dello Sport di Livorno all’Austrian Junior Open di karate, disputato a Salisburgo, una delle competizioni europee di riferimento per le categorie giovanili fino agli Under 21. Alla manifestazione hanno preso parte 15 nazioni e circa 1.000 atleti, confermandone l’alto livello tecnico.

Per gli allievi dei tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia è arrivato un bilancio di 3 medaglie d’argento, 4 di bronzo, 37 incontri disputati e 19 vittorie complessive. Un risultato che dà continuità a una prima parte di stagione intensa, nella quale gli atleti labronici hanno già preso parte a 24 competizioni, ottenendo numerosi piazzamenti di rilievo sia in Italia che all’estero.

Tra gli argenti spicca quello della giovanissima Nicole Ruotolo, protagonista nella categoria Under 12 +36 kg. Dopo ben sette incontri, la karateka livornese si è arresa soltanto nella finale per l’oro, conquistando inoltre il quinto posto nella categoria Open dopo aver superato avversarie provenienti da Germania, Austria e Repubblica Ceca.

Seconda piazza anche per Leonardo Magnelli negli Under 14 +55 kg. Dopo quattro incontri ben disputati, il livornese ha ceduto solamente nella finale contro un atleta ceco, raggiungendo così quota 50 incontri disputati dall’inizio della stagione.

Il terzo argento è arrivato grazie a Daniele Cicorelli, protagonista nella categoria Under 21 -84 kg. La finale si è conclusa sullo 0-0 ed è stata decisa dal giudizio arbitrale a favore del rivale ceco, attualmente 37° nel ranking mondiale di categoria.

Quattro invece le medaglie di bronzo. Sul podio sono saliti Michele Tassan, terzo nei Cadetti -63 kg dopo aver superato avversari di Polonia e Austria e aver vinto la finale per il bronzo; Greta Gigliucci, terza nelle Junior +66 kg grazie al successo nella finale contro un’atleta della Repubblica Ceca; e Emanuele Magnelli, che ha conquistato due bronzi nelle categorie Under 21 +84 kg e Under 21 Open dopo una serie di incontri contro atleti di Polonia, Austria e Germania.

Buone anche le prestazioni degli altri componenti della spedizione. Alessandro Ferrari ha chiuso al quinto posto negli Junior -76 kg, fermandosi nella finale per il bronzo. Positiva anche la prova di Giulia Tisaianu, impegnata nelle categorie Under 12 +36 kg e Open, così come quella di Leonardo Mercatali, al debutto internazionale negli Under 14 -45 kg. Nicolas Pietroni ha concluso il proprio percorso nei Cadetti -57 kg dopo due incontri, mentre Federico Bini, nei Senior -75 kg, è stato eliminato da un forte atleta tedesco. Aggregata alla squadra labronica anche Mintou Anna Mbaye della Sakura Piombino, allenata da Stefano Feltrin, impegnata nelle categorie Under 12 +36 kg e Open.

Per l’occasione gli atleti livornesi hanno gareggiato in rappresentanza della delegazione sammarinese guidata dal presidente Maurizio Mazza, ad eccezione di Michele Tassan, convocato dalla selezione Toscana Fijlkam.

Archiviato l’ultimo appuntamento agonistico prima della pausa estiva, gli allenamenti proseguiranno senza sosta per preparare i prossimi importanti impegni in calendario tra agosto e settembre.

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