Accademia Scherma Livorno, pioggia di qualificazioni ai campionati Gold Assoluti

Dalle prove regionali tra Toscana e Lazio arrivano pass importanti e vittorie: Calissi domina a Carrara, bene anche Coli, Pupilli, Rossi e Bellani

Si sono svolte questo weekend le ultime prove regionali di qualificazione per i prossimi campionati Gold categoria Assoluti, in cui molti dei ragazzi dell’Accademia Scherma Livorno sono stati impegnati e hanno portato a casa dei bei risultati. Nella prova toscana, svoltasi a Carrara, a staccare il pass sono state Lucrezia Menici, che ha concluso a un passo dalle migliori otto, e soprattutto Olga Calissi. L’atleta in forza all’UniCusano dell’Accademia è infatti stata protagonista di una gara perfetta chiusa al primo posto, dopo una bella vittoria in finale per 15-5, senza aver perso nemmeno un assalto tra gironi e assalti a eliminazione diretta.

Buone prove anche di Caterina Biondi, Mia Mazzoni e Leonardo Menici. Grandi prestazioni sono arrivate però anche dal Lazio dove, a Veroli, a scendere in pedana sono stati gli atleti tesserati per la sezione giovanile delle Fiamme Oro.

Nella categoria femminile Carlotta Coli è riuscita a conquistare la qualificazione grazie a una bella top16, chiudendo al 9° posto.

Nel fioretto maschile stesso risultato con conseguente qualificazione ai campionati Gold Assoluti per Matteo Pupilli, Samuele Rossi e Luca Bellani, che hanno concluso le loro gare rispettivamente al 9°, 11° e 13° posto. Nella stessa gara buon risultato anche per Leonardo Maggini e Jhon Venuta.

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