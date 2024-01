Akern Libertas-Omegna 80-70. Gli amaranto tornano alla vittoria

La Libertas torna alla vittoria dopo lo sgambetto di Cassino. Super Williams e mega Ricci. Lacrime in campo per l'addio di Francesco Forti

Nel giorno dell’arrivederci al Capitano Francesco Forti – che comunque sarà in panchina – la Akern Libertas affronta la fortissima Omegna. Out per infortunio Lucarelli. Prima dell’inizio della partita commovente saluto a capitan Francesco Forti oggi all’ultima partita in amaranto prima di vestire la maglia del Prato in serie C.

Coreografia da urlo per gli Sbandati che dalla Curva Nord fanno calare un’enorme maglia con il numero 6 e tanti cartelloni amaranto a far da cornice. Ogni persona sugli spalti in tribuna ha esposto un foglio con il numero 6. Inevitabili le lacrime di Forti che ha salutato tutti baciando la maglia e applaudendo.

Il match si apre nel segno della Akern che nei primi 6 minuti segna il solco portandosi sul 16 a 2 grazie ad un inizio splendido in cui la difesa gira alla perfezione e le bocche da fuoco sono cariche a pallettoni con un Williams in stato di grazie con una bomba e un gioco da 2 e un Fantoni che non si risparmia sotto le plance con le triple di Fratto e Allinei da far da contorno. Ed è ancora il Leone Olandese che ruggisce dalla lunga per il suo ottavo punto personale in questo primo quarto. C’è gloria anche per Buca che si mangia i rimbalzi e si premette anche un assist di qualità e uno “stoppone” che fa tremare il palazzo. Finisce 25 a 8 la prima frazione.

Ad inizio del secondo tempino la Liberta subisce la reazione di Omegna che mette a segno un parziale di 7 a 0 nei primi due minuti e mezzo di gioco riportandosi così a -10 (25-15).

Lo stallo lo sblocca Williams dopo 4 minuti e mezzo ma dall’altra parte Baldassarre mette la bomba del 27-18 quando siamo a metà del secondo quarto. Ed è ancora Williams, stasera in giornata di grazia, che mette a segno la terza bomba (su quattro) portando la Libertas al 30-18. La miccia si riaccende con Fratto-Ricci che mettono a segno due siluri consecutivi: 36-22.

La metà partita si ferma sul 40 a 23 per gli amaranto che ritornano sul massimo vantaggio del primo quarto: + 17.

Ad inizio del terzo tempino arriva il massimo vantaggio Libertas con una bomba di Amos: 43-23. Ma da lì in poi è Omegna che riprende in mano il pallino del gioco e soprattutto inizia a bombardare dalla linea del 6,75 riportandosi sotto di nove punti per 47 a 36. E’ ancora Dorin Buca che entra, segna, subisce il fallo e va in lunetta per il tiro libero supplementare che però il ferro sputa fuori con sberleffo. Omegna è viva la Akern prova a ricacciarla agli inferi da dove era venuta i primi due quarti. Tocca a Bargnesi mettere il canestro sulla sirena della fine della terza frazione che congela il risultato sul 55 a 42.

Ultimo tempino che si sblocca al 32′ con la bomba di “Amos” Ricci per il 58 a 42. Poi Omegna perde la testa. Prima Baldassarre e poi l’allenatore: due falli tecnici che segano le gambe alla rimonta dei piemontesi: 64-45. La Libertas amministra anche se gli ospiti faticano a mollare la presa. Quando manca 3 e mezzo al termine siamo sul 70 a 57. Le ultime sportellate sono di Fantoni prima di lasciare il posto a Buca per gli ultimi scampoli di partita.

Il match finisce con il risultato di 80-70. A fine gara c’è tempo per un ultimo saluto a capitan Forti. Lacrime, abbracci e una storia d’amore che non può e non finirà mai.

