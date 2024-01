Libertas, il capitano se ne va. Sabato l’addio ai tifosi

Francesco Forti in una foto di Giulia Bellaveglia

A novembre la società provò a smorzare le voci di mercato dichiarando la volontà di non cedere il capitano. A distanza di oltre due mesi però il saluto del numero 6 amaranto, destinazione: Prato. Sabato il saluto ai tifosi

Lo scorso 6 novembre la Libertas fu costretta ad uscire con una nota stampa ufficiale in cui dichiarava a grandi lettere: “Nessuna volontà di cedere il capitano Francesco Forti“ cercando di smentire così le insistenti voci di mercato che davano il numero 6 amaranto già accasato in altri lidi. A distanza di due mesi e poco più, però, queste voci di mercato si sono trasformate in verità. La meta scelta è quella di Prato, serie C. Ad annunciare l’addio sarà lo stesso (ormai ex) capitano libertassino in una conferenza stampa programmata per la mattina di sabato 21 gennaio all’interno della palestra “Gaetano D’Alesio” di via Oberdan Chiesa, 66.

In quell’occasione sarà proprio la guardia con le valige in mano ad abbracciare tutti i tifosi spiegando le motivazioni di questa scelta. Ad ereditare la fascia sarà il livornese Tommaso Fantoni che non ha certo bisogno di biglietti da visita.

