Al Cnl fervono i preparativi per la Settimana Velica Internazionale

'evento numericamente più consistente sarà gestito proprio dal CNL con previsti 100/140 equipaggi della classe emergente Open Skiff

Fervono al CNL i preparativi per l’edizione 2024 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno. L’evento numericamente più consistente sarà gestito proprio dal CNL con previsti 100/140 equipaggi della classe emergente Open Skiff.

Quest’anno non si potrà usufruire degli scivoli alla Bellana distrutti dagli ultimi pesanti eventi metereologici avversi e la base nautica sarà costituita prevalentemente dai Bagni Nettuno con la cui Dirigenza attuale abbiamo concordato di riprendere la vecchia collaborazione e che sentiamo di dover ringraziare da subito.

Gli Open Skiff saranno occupati nei due week end di fine aprile e più precisamente durante il primo si svolgerà un Raduno Tecnico che vedrà impegnati un trentina di equipaggi mentre le competizioni vere e proprie con oltre 100 equipaggi si terranno dal 26 al 28 Aprile e culmineranno con la premiazione prevista per il 28 alle ore 16/17 in Accademia Navale.

Novità di quest’anno è il patrocinio del Rotary Club Livorno che ha voluto imprimere alla manifestazione la sua vocazione al rispetto del mare e della natura organizzando una conferenza che si svolgerà nei nuovissimi e prestigiosi ambienti delle Officine a Porta a mare il 26 aprile alle ore 18 e che è rivolta principalmente ai giovani La conferenza sarà tenuta da Giovanni Raimondi.

Il CNL da sempre considera fondamentale la difesa del mare in tutti i suoi molteplici aspetti e non poteva sottrarsi alla promozione della ROTARY END PLASTIC NOW una regata che si svolgerà nel nome della riduzione ed abolizione della plastica monouso.

I piccoli allievi della nostra Scuola di Vela vengono sensibilizzati da subito al rispetto del mare sia per le sue naturali insidie che si deve imparare a fronteggiare e sia per l’inquinamento. Bello vederli tornare dalle lezioni mostrando come trofei bottiglie di plastica recuperate durante le loro evoluzioni. Ed è proprio per questa attenzione che è stata recuperata dai nostri pulcini una tartaruga marina Caretta Caretta che era rimasta impigliata nelle smagliature di un voluminoso telo di plastica bianca. La tartaruga è stata poi amorevolmente accolta e seguita dall’Acquario di Livorno e successivamente liberata alla Meloria alla presenza degli stessi liberatori.

Ricordiamo che la manifestazione è aperta a tutti gli appassionati e che sarà un piacere vedervi numerosi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©