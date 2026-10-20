Al Modigliani arriva la Fortitudo: è già sfida al vertice

La Libertas Livorno 1947, infatti attende la fortissima Fortitudo Bologna con cui condivide il prima in classifica e l’imbattibilità. Una delle due, quindi, al 40’ sarà costretta a scendere dal trono, ma di certo non rinuncerà alle proprie ambizioni

E’ una sfida tra regine, quella che domani sera (palla a due alle 20.45 con arbitri Radaelli, Marzulli e Di Martino) andrà in scena sul parquet del Modigliani Forum. La Libertas Livorno 1947, infatti attende la fortissima Fortitudo Bologna con cui condivide il prima in classifica e l’imbattibilità. Una delle due, quindi, al 40’ sarà costretta a scendere dal trono, ma di certo non rinuncerà alle proprie ambizioni.

In sede di presentazione dell’avversaria, il coach amaranto Andrea Diana ha definito questa versione della Fortitudo come la più forte degli ultimi anni. E – roster felsineo alla mano – è davvero difficile non dare ragione all’allenatore livornese.

La ‘Effe’ sembra non avere difetti. E’ strutturata fisicamente: basti pensare che l’altezza media dei tre play (Zanelli, Morris e Fantinelli) supera il metro e novanta. Coach Demis Cavina può contare anche sulle mani calde di Sarto e Radunjc. Anumba è un giocatore di grande verticalità e Sorokas è la stella: sa presidiare bene il pitturato e tira bene da 3 punti. Il suo cambio naturale è un altro giocatore di stazza: Guariglia.

La ‘Effe’ è prima nel tiro da 3 punti e questo conferma il suo duplice volto: è un cingolato che può far male nello smile, ma pure una squadra di cecchini (Sarto spara da 3 con 52%, Radonjc con il 59%) che sa leggere con esperienza ogni momento della partita.

Per la Libertas si tratta del primo crash test. La squadra è al completo e sarà sospinta dal pubblico delle grandi occasioni.

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