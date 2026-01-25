Alessio Di Liberti premiato a Roma con il Certificato di Eccellenza Sportiva

Un riconoscimento che premia un percorso fatto di sacrificio, disciplina e determinazione, e che dà lustro non solo all’atleta, ma anche alla Matside di Livorno, realtà sportiva sempre più protagonista sulla scena internazionale

Questa mattina, 25 gennaio 2026, a Roma, Alessio Di Liberti, atleta della Matside di Livorno, ha ricevuto il prestigioso Certificato di Eccellenza Sportiva e il Diploma per Meriti Sportivi, riconoscimenti assegnati agli atleti che si distinguono per risultati di altissimo livello nazionale e internazionale.

Tra i successi che hanno portato a questo importante traguardo figurano la vittoria della cintura europea Pro XFC nel 2025, il trionfo al Mondiale NAGA di Dallas e la conquista della cintura mondiale NAGA, sempre a Dallas, consacrandolo tra i protagonisti assoluti del grappling e del jiu-jitsu internazionale.

Un riconoscimento che premia un percorso fatto di sacrificio, disciplina e determinazione, e che dà lustro non solo all’atleta, ma anche alla Matside di Livorno, realtà sportiva sempre più protagonista sulla scena internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©