Accame d’argento ai Giochi del Mediterraneo

Inizia l’atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo di Taranto ed ecco che giunge subito una medaglia, d’argento, targata Livorno, con Ilaria Accame che dopo il bronzo agli Europei questa volta conquista l’argento nella 4 x 400 mista con i compagni di squadra Falsetti, Cirillo, Meli. 3’14”89 il tempo finale del quartetto. In gara martedì alle 19,50 anche la neo amaranto Marwa Bouzayani che affronterà i 3000 siepi dopo una settimana di allenamenti in Italia per poi partire alla volta di Brussell dove si svolgerà la finale della Diamond League. L’atletica leggera amaranto oramai è in una dimensione internazionale portando in alto il nome di Livorno.

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